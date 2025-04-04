İmamoğlu dosyasındaki kilit isim Karaarslan: Bana bir kuruş bile ödeme yapılmadı, MASAK da bunu doğruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması kapsamında Savcılığın MASAK'a gönderdiği raporda, Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden Erkan Karaarslan'a toplam 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktardığı belirtildi. Aynı yazıda, Erkan Karaarslan ile İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 1 milyon 754 bin TL'lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığına ilişkin "İstihbari mahiyette bilgilerin araştırılması" istendi. Ancak MASAK raporunda, ödemeler yapıldığına ilişkin bir kayda ulaşılamadığı belirtildi. Karaarslan da "Bana bir kuruş bile ödeme yapılmadı," dedi.

MASAK raporunda, iddia edilen ödemelerin yapıldığına ilişkin bir kayda ulaşılamadığı belirtildi. Bu durum hakkında Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Erkan Karaarslan şunları söyledi:

"1- Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden bana danışmanlık ücretinin ödenmesinden bahsediliyor. Oysa bana bir kuruş bile ödeme yapılmadı. Bunlar, belediyeler ile bana ait şirket arasındaki sözleşme bedelidir Bu sözleşmeler, tutuklanmam nedeniyle feshedildiği için hiçbir ödeme olmadı, aksine yatırdığımız teminatlar gelir kaydedildi ve biz bir lira almadığımız gibi belediyelere para ödemek zorunda kaldık.

2- İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 1 milyon 754 bin TL'lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığına ilişkin sözleşme karşılığında da bir lira almış değilim. Sözleşme feshedildiği için teminat karşılığında biz para ödedik.

3- FETÖ'nün belediyeler imamı olduğuma ilişkin haberler yayımlandı. Ancak hiçbir zaman belediyeler imamı vb gibi iddia ile yargılanmadım. İlk derece mahkemesinde bütün suçlamalardan beraat ettim, dosyamız halen istinaf incelemesinde. (Karar istinafta usül yönünden bozuldu.) "

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