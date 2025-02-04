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Kürşad ve Kaçmaz Miracle Spor TV’den istifa etti: Tarafsızlığını yitirdi

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Spor basının önde gelen isimleri Songuç Kürşad ve Ogün Genç Kaçmaz, futbolcuların yayıncı kuruluşu Hakan Törehan’ın sahibi olduğu Miracle Spor TV’deki görevinden istifa etti. Ortak açıklamada tarafsızlığın yitirildiği vurgusu yapıldı.
Kürşad ve Kaçmaz Miracle Spor TV’den istifa etti: Tarafsızlığını yitirdi

Kıbrıs Türk futbolunda şike girişimi iddiaları gündemdeyken, spor yazarları Songuç Kürşad ve Ogün Genç Kaçmaz, Miracle Spor TV’de tarafsızlığa gölge düştüğünü belirterek kanaldaki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İkilinin açıklamasına göre, dün akşam yayınlanan programda kendilerini istemedikleri bir kurgu içinde bulduklarını, ancak programı terk etmek yerine doğru bildiklerini yorumlamayı tercih ettiklerini ifade ettiler. Kürşad ve Genç Kaçmaz, soruşturma süreci devam eden şike teşebbüsüne dair objektif bir tutum sergilediklerini vurgulayarak, 70 yıllık mesleki birikimlerinin bir manipülasyonun parçası olamayacağını belirtti.

"Ne kendimize ne de başka bir spor yazarına böylesi bir durumu yakıştırırız" diyen ikili, bundan sonra Haber Kıbrıs ekranlarında ve farklı platformlarda yorumlarına devam edeceklerini duyurdu. Miracle Spor TV’de yaşanan taraflı tutumun Kıbrıs futbol ailesi tarafından da kabul görmeyeceğini düşündüklerini belirterek, "Tarafsızlığımızı korumaya ve doğrudan yana olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandılar.

Kürşad ve Kaçmaz'ın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk futbolunda bir şike girişimi gündemde iken bunu en doğru şekilde hukuk ilkeleri çerçevesinde anlamak, anlatmak ve yorumlamak spor yazarı olarak tarafsızlık ilkesi ile hareket eden bizlerin öncelikli görevidir.

Kıbrıs Türk futboluna naklen yayın anlamında ciddi yatırım yapan Miracle Spor TV, maalesef dün akşamki programda tarafsızlığını yitirmiş, bizler de kendimizi hiç istemediğimiz bir kurgunun içerisinde bulmuş olduk.

Programı terk etmek de bir seçenekti ancak biz programda kalarak sonuna kadar mevcut iddialar çerçevesinde doğru bildiğimizi yorumlama kararı aldık.

Tüm bilgi ve birikimimizle Kıbrıs Türk futboluna toplamda 70 senelik hizmeti olan bizlerin, bir kurgu içerisinde yer alması, soruşturma sürecinde olan bir şike teşebbüsünün sonucunu etkilemesi beklenemez.

Bunu ne kendimize ne de başka bir spor yazarına yakıştırırız.

Dün akşam programı tamamladık, ancak bir kere daha ne bize ne de Kıbrıs Türk sporuna böylesi bir davranışın yapılmasına iznimiz olmayacağı kararlılığımızı ortaya koyduk.

Dün akşam almış olduğumuz kararı, bu sabah sizlere duyuruyoruz.

Miracle Spor TV’deki görevlerimizden istifa ediyoruz. Ayrıca bu yaklaşımla yayın yapabileceğini zannedenlere Kıbrıs futbol ailesinin müsamaha göstereceğini düşünmüyoruz.

Spor yazarı olarak bugünden itibaren Haber Kıbrıs ekranlarında ve bize mikrofon uzatılan her platformda doğru bildiğimizi söylemeye, doğrudan yana taraf olmaya ve her zaman olduğu gibi tarafsızlığımızı korumaya devam edeceğiz.”

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