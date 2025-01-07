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Yenicami’nin futbolcusu Sylla’ya tutukluluk!

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Yenicami’nin Yabancı Futbolcusu Sylla Krizle Karşılaştı
Yenicami’nin futbolcusu Sylla’ya tutukluluk!

Yenicami Spor Kulübü'nün yabancı futbolcusu Sylla, ikinci devre hazırlıkları için ülkeye döndüğü sırada beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. Ercan Havalimanı'na indiği anda oturma izni çıkarılmadığı gerekçesiyle nezarete alınan Sylla, yaşadığı duruma büyük tepki gösterdi.

Olayın ardından alınan bilgilere göre, Sylla’nın oturma izninin henüz kulüp yönetimi tarafından tamamlanmadığı ortaya çıktı. Bu ihmalkarlık, hem futbolcuyu hem de kulübü zor durumda bıraktı. Nezarete alınan futbolcunun, bu süreçte büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve durumun profesyonelliğe aykırı olduğunu düşündüğü öğrenildi.

Yaşanan kriz sonrası Sylla, menajerine kulüpte oynamama kararı aldığını iletti. Bu kararın hem Sylla’nın kariyerine hem de Yenicami’nin sezon planlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Kulüp yönetiminin bu sorunu çözmek için nasıl bir adım atacağı ise henüz bilinmiyor.

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