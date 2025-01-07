Nurettin Gecekuşu, Gençler Birliği'nde

2024-2025 sezonuna Cihangir'de başlayan tecrübeli futbolcu ve takım kaptanı Nurettin Gecekuşu, 3. haftadan sonra kulübüyle yollarını ayırma kararı almıştı.

Larnaka Gençler Birliği altyapısından yetişen Gecekuşu, Mağusa Türk Gücü ve Cihangir'de önemli başarılar elde ederek kariyerinde önemli bir iz bıraktı.

Gecekuşu ayrıca Cihangir’in Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nı kazanma başarısında kaptan olarak görev yapmıştıç

Tecrübeli oyuncu, yetiştiği kulüp olan Larnaka Gençler Birliği ile anlaşmaya vardı. Nurettin Gecekuşu, ara transfer döneminde kırmızı-siyahlı formayı yeniden giyecek. Sahadaki etkili performansı ile dikkat çeken oyuncunun, Larnaka Gençler Birliği'ne önemli katkılar yapması bekleniyor.