  • BIST 10038.37
  • Altın 3001.006
  • Dolar 35.3357
  • Euro 36.875
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Nurettin Gecekuşu, Gençler Birliği'nde

» »
Larnaka Gençler Birliği, deneyimli oyuncu Nurettin Gecekuşu’nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Nurettin Gecekuşu, Gençler Birliği'nde

2024-2025 sezonuna Cihangir'de başlayan tecrübeli futbolcu ve takım kaptanı Nurettin Gecekuşu, 3. haftadan sonra kulübüyle yollarını ayırma kararı almıştı.

Larnaka Gençler Birliği altyapısından yetişen Gecekuşu, Mağusa Türk Gücü ve Cihangir'de önemli başarılar elde ederek kariyerinde önemli bir iz bıraktı.

Gecekuşu ayrıca Cihangir’in Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nı kazanma başarısında kaptan olarak görev yapmıştıç

Tecrübeli oyuncu, yetiştiği kulüp olan Larnaka Gençler Birliği ile anlaşmaya vardı. Nurettin Gecekuşu, ara transfer döneminde kırmızı-siyahlı formayı yeniden giyecek. Sahadaki etkili performansı ile dikkat çeken oyuncunun, Larnaka Gençler Birliği'ne önemli katkılar yapması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Futbol'da günün sonuçları19 Ekim 2024 Cumartesi 17:35
  • Sertoğlu'ndan BRT Müdürüne “Ya istifa etsin, ya da görevden alınsın”17 Ekim 2024 Perşembe 15:00
  • Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu grupları ve planlaması yayımlandı04 Ekim 2024 Cuma 10:30
  • KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası 2 Ekim’de Başlıyor24 Eylül 2024 Salı 17:24
  • Galatasaray o sponsorluğu askıya aldı18 Eylül 2024 Çarşamba 10:00
  • Onur Kandili Anı Futbol Turnuvası Tamamlandı17 Eylül 2024 Salı 11:59
  • Hüseyin Misk anıldı15 Eylül 2024 Pazar 17:55
  • Attila Topaloğlu Anı Maçı'nın Galibi Yenicami11 Eylül 2024 Çarşamba 15:50
  • KTSYD Kupası sahibini buluyor07 Eylül 2024 Cumartesi 19:56
  • KTSYD Kupası için Basın Toplantısı Düzenlenecek01 Eylül 2024 Pazar 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti