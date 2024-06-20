İşte Fenerbahçe'nin transfer planı

Fenerbahçe'de Mourinho'nun işbaşı yapmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı lacivertlilerde, transferlerin bir bölümünün Şampiyonlar Ligi mesaisi başlamadan önce tamamlanması planlanıyor. Peki hangi mevkilere oyuncu alınacak?

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Merkez orta saha, forvet ve sol kanat takviyeleri için görüşmeler devam ederken; takımdan ayrılacak isimlere göre de yapılacak transferlerin sayısı artabilir.

Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski gibi oyunculara Avrupa'dan resmi teklif gelmesi bekleniyor. Sözleşmelerinin bitimine 1 yıl kalan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile de kontrat yenileme görüşmeleri devam ediyor.

Sol bek pozisyonuna Levent Mercan takviyesi yapan sarı lacivertlilerin, kısa süre içerisinde bu transferi açıklaması bekleniyor.

3 mevkiye transfer planlanıyor

Santrfor, sol kanat ve merkez orta saha için belirlenen adaylarla ilgili de girişimler devam ediyor.

Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Ali Koç ve kurmayları, transferleri Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turunda oynanacak Lugano maçlarından önce bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Jose Mourinho, Samandıra'da toplantı yaptı

Bu arada Mourinho, İstanbul'a gelerek çalışmalarına resmen başladı. Sağlık kontrolleriyle sezona başlayacak Fenerbahçe, Portekizli teknik adam yönetiminde 24 Haziran'da Topuk Yaylası'nın yolunu tutacak.