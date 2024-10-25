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ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Dersini, ESAIL Direktörü Dr. Pascal Bertrand Verdi

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2024-2025 Akademik Yılı açılışı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşmasıyla başladı.
ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Dersini, ESAIL Direktörü Dr. Pascal Bertrand Verdi

 

 

 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2024-2025 Akademik Yılı açılışı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşmasıyla başla. Açılış dersini, ESAIL (Ecole Supérieure d'Architecture Intérieure et Design) Direktörü Dr. Pascal Bertrand, “Kültürel Mirasın Restorasyonla Korunması” başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi.

 

24 Ekim Perşembe günü Üniversitenin Konferans Salonunda gerçekleşen açılış dersine, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Açılış konuşmasında ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “2024-2025 Akademik Yılının hepimize başarı ve sağlık getirmesini diliyorum. Bu yıl da büyüyen ve gelişen Üniversitemizde öğrencilerimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. ARUCAD’ın gelişimine vurgu yaparak şu bilgileri paylaştı: “55 ülkeden öğrenci ve akademisyenle yürüttüğümüz uluslararası eğitim yolculuğumuzda, yenilikçi ve uygulamalı eğitim modelimizle sanat, tasarım ve iletişimde öncü olmayı sürdürüyoruz. 4 Fakülte ve 17 bölüme ulaştık. Öğrencilerimize sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim sunuyoruz.”

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Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşmasının ardından ESAIL Direktörü Dr. Pascal Bertrand, restorasyon projeleri üzerine deneyimlerini paylaştığı açılış dersine başladı. "Kültürel Mirasın Restorasyonla Korunması" başlıklı derste, dünyanın farklı yerlerinde yer alan yapıların korunması ve restore edilmesi süreçlerini ele aldı. Bertrand, mirasın korunmasının sadece kültürel ve tarihi açıdan değil, toplumsal hafıza ve kimliğin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıdığına değindi.

 

Kültürel Mirasın Restorasyonu Üzerine Çarpıcı Örnekler   

 

Dr. Pascal Bertrand, Kültürel Mirasın Restorasyonla Korunması başlıklı dersinde, hızla azalan doğal kaynaklarla birlikte kültürel mirasın ve şehir dokusunun korunmasının ne kadar hayati olduğunu vurguladı. Fransa, Portekiz, Hollanda ve Yunanistan'dan örneklerle, restorasyon projelerinin bu mirasları geleceğe taşıma konusundaki rolünü detaylandırdı. Bertrand, her bir çalışmada geleneksel tekniklerin ve modern yaklaşımların nasıl harmanlandığını, sürdürülebilir koruma çabalarının küresel önemini katılımcılarla paylaştı.

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Açılış dersi, Dr. Bertrand’ın sunumundan sonra sona erdi. Ardından ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Dr. Pascal Bertrand’a teşekkür belgesi takdim etti.

 

ESAIL ile ARUCAD İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne Özel Öğrenci Değişim Programı

ARUCAD ile ESAIL arasında imzalanan anlaşma kapsamında, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileri için Fransa’nın Lyon ve Bordeaux şehirlerindeki ESAIL kampüslerinde Öğrenci Değişim Programı (Study Abroad) başlatıldı. Bir dönemi kapsayan bu program, öğrencilere uluslararası projelerde yer alma ve kültürel çeşitlilikten faydalanma fırsatı sunarken, profesyonel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

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