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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Mbappe ayrılığı açıkladı

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Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Mbappe ayrılığı açıkladı

Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Her zaman vakti geldiğinde sizinle konuşacağımı söyledim ve bu yüzden PSG'deki son yılım olduğunu hepinize duyurmak istedim. Sözleşmemi uzatmayacağım ve bu macera birkaç hafta içinde sona erecek." diye konuştu.

Pazar günü Parc des Princes'te son kez sahaya çıkacağını aktaran Mbappe, "Uzun yıllar dünyanın en iyilerinden biri olan, Fransa'nın en büyük kulübünün futbolcusu olma şansını ve onurunu yaşadım. Fransa'dan, Ligue 1'den ayrılmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim ama 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.

PSG formasıyla tüm kulvarlarda 306 maça çıkan ve 255 gol atan yıldız futbolcu, 6'sı lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa zaferi yaşadı.

Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.

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