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Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

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İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. Böylece Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinin 4'ünde şampiyon netleşti, İngiltere Premier Lig'de ise zirve yarışı lider Arsenal ve Manchester City arasında kıyasıya sürüyor.
Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG) şampiyonluğu garantilerken, İngiltere'de Arsenal, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Kıyasıya şampiyonluk yarışının sürdüğü Premier Lig'in 36. haftasında lider Arsenal, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup ederken Liverpool da sahasında Tottenham'ı 4-2 yendi.

Ligdeki son 2 maçında Arsenal, deplasmanda Manchester United ve evinde Everton ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City, son 3 maçını da kazanırsa üst üste 4 sezonda İngiltere şampiyonluğunu kazanan ilk takım olarak tarihe geçecek.

Ligde maç eksiği bulunan gizli lider Manchester City, son 3 maçında, deplasmanda Fulham ve Tottenham ile karşılaşıp, evinde ise West Ham United ile oynayacak.

Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, bir maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla başkent ekibini takip ediyor. Liverpool ise 78 puanda bulunuyor.

Real Madrid, şampiyon oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

Real Madrid, LaLiga'da sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek puanını 87'ye çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın deplasmanda Girona'ya 4-2 yenilmesiyle 13 puanlık farka ulaşıp, şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantileyen 87 puanlı Real Madrid'in ardından Girona 2. (74 puan), Barcelona ise 3. (73 puan) sırada bulunuyor.

Bayer Leverkusen namağlup unvanını korudu

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) daha önce şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etti.

Bu sezon tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 48 maça çıkaran Bayer Leverkusen, puanını 84 yaptı.

Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

İkincilik mücadelesi veren Bayern Münih ise deplasmanda Stuttgart'a 3-1 keybetti.

Bundesliga'da 32. haftanın ardından Bayer Leverkusen 84, Bayern Münih 69, Stuttgart 67 ve Leipzig 63 puan topladı.

Serie A'da şampiyon Inter kaybetti

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 35. hafta mücadelesinde şampiyon Inter, deplasmanda Sassuolo'ya 1-0 yenildi ve ligde 28 maç aradan sonra mağlup oldu.

Inter, bu maç öncesindeki son yenilgisini de Sassuolo'dan almıştı. Inter bu sezon ligde aldığı 2 yenilgiyi de Sassuolo karşısında yaşamış oldu. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçta süre almadı.

Roma, sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı. Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Roma'da yedek başlayan Zeki Çelik ise forma şansı bulamadı.

Milan, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 71 puanla ikinci, Juventus 66 puanla üçüncü, Roma 60 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Ligue 1'de şampiyon PSG, haftayı maç yapmadan geçti

Fransa Ligue 1'de Monaco, konuk ettiği lig sonuncusu Clermont Foot'u 4-1 mağlup etti.

Brest ise evinde Nantes ile 0-0 berabere kaldı. Ligue 1'de şampiyonluğunu garantileyen PSG, haftayı maç yapmadan geçirdi.

Bir maçı eksik PSG, 32. hafta sonunda 70 puanla zirvede yer aldı. PSG'nin ardından Monaco 61 ve Brest 57 puanla sıralandı

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