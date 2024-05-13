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Ancelotti'nin Arda Güler şaşkınlığı

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon sergiledikleri performans ile kendisini şaşırtan futbolcuları sayarken Arda Güler'i de ekledi.
Ancelotti'nin Arda Güler şaşkınlığı

Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında yarın sahalarında Alaves'e karşı oynayacakları maç öncesinde Valdebebas'daki spor tesislerinde basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adam, bu sezon kendisini şaşırtan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili gelen bir soruya, "Az tanıdıklarımdı. Fran Garcia çok iyi iş çıkardı. Özellikle de başlarda. Joselu ve Brahim aynı şekilde. Ben daha fazla süre verebilseydim takıma daha fazla katkı sağlayacak futbolcular var. Örneğin Ceballos. Farklı sebeplerden dolayı layık olduğu süreleri almadı. Diğer bir futbolcu Arda. Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi. Genel olarak tüm takım beni şaşırttı. Mükemmel bir verim aldık." ifadelerini kullandı.

Şampiyon oldukları sezonda sadece yenildikleri tek maçtan sonra kısa süreli bir sorun yaşadıklarını kaydeden Ancelotti, "Futbolcuların sayesinde oldukça rahat bir sezon geçti." dedi.

Profesyonel kariyerinde şu anda çok iyi ve rahat olduğunu vurgulayan Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Borussia Dortmund'a karşı oynayacakları final maçını hatırlatarak, "Yakın zamanda geleni düşündüğümde heyecanlanıyorum ve mutluyum. Basın toplantıları baskısız, aşırı sevimli geçiyor. Bu bir sorun! Çünkü biliyorum ki, er ya da geç sert darbeler, eleştiriler gelecektir." açıklamasında bulundu

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