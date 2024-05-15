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''Futbol topu ona aşık''

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Bu sezon ligdeki 4. golünü Deportivo Alaves ağlarına atan Arda Güler'e teknik direktörü Carlo Ancelotti'den övgü dolu sözler...
''Futbol topu ona aşık''

İspanya Ligi La Liga'nın 36'ncı haftasında şampiyon Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı karşılaşmada Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti. Arda, bu sezon ligdeki 4'üncü golünü kaydetti.

La Liga'nın 36'ncı haftasında Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı eflatun-beyazlılar, Jude Bellingham, Vinicius Junior (2), Federico Valverde ve Arda Güler'in attığı gollerle 5-0 kazanarak puanını 93'e çıkardı. Konuk ekip ise 42 puanla 11'inci sırada kaldı.

''Futbol topu ona aşık''

Oyuna 62'nci dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine dahil olan Arda Güler, 81'inci dakikada takımının 5'inci golüne imza attı. Bu sezonki 4'üncü golünü kaydeden 19 yaşındaki orta saha için hocası Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından övgü dolu sözler kullandı.

Vinicius Junior'ın ceza sahasında savunmadan seken meşin yuvarlağı tek vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderen Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti, "Bütün takım Arda'yı çok seviyor. Kulüpteki herkes ve teknik ekip onu seviyor. O en gencimiz. Daha önce de söylemiştim, çok yetenekli. Goller atıyor, bazen istemese de gol atıyor. Futbol topu ona aşık. Bu çok net. Burada olduğu için çok mutluyuz. Gelecekte de bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 11 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Arda, İspanyol ekibinde kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa zaferini elde etti.

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