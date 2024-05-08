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Hakemler Davulcu’yu kınadı, disiplin soruşturması istedi, sert sözler sarf etti!

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Hakemler Davulcu’yu kınadı, disiplin soruşturması istedi, sert sözler sarf etti!
Hakemler Davulcu’yu kınadı, disiplin soruşturması istedi, sert sözler sarf etti!

Açıklamada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun disiplin soruşturması başlatmasının beklendiği de belirtildi. Dernek başkanı Hakan Muhtaroğlu imzası taşıyan açıklama şu şekilde:

 

“Dün sosyal medya aracılığı ile terbiye ve ahlak sınırlarını aşarak hakem arkadaşlarımızı zan altında bırakacak bazı açıklamalar olmuştur.

Açıklamayı yapan teknik direktör arkadaşımızın bu açıklamayı hangi ruh hali ile yaptığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Yıl içerisinde birçok maçta hakem hataları yaşanmıştır ve ne acıdır ki yapılan bu hakem hataları ilgili teknik direktörün kendi takımının da birçok kez lehine olmuştur.

Hal böyleyken kendi egosunu, kibrini, insanlara hep yukarıdan bakma ve kendini önemli biri zannederek dev aynasında görme psikolojisi ile hakem arkadaşlarımıza yaptığı yakıştırmalardan dolayı kendisini şiddetle kınar Hakemler Derneği olarak tüm arkadaşlarımızın dimdik yanında olduğumuzu belirtiriz. Bu teknik direktör arkadaşımıza da psikolojik destek alması için en yakın zamanda bir doktora başvurmasını tavsiye ederiz.

Bu bağlamda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’ndan da ilgili kişi ile alakalı olarak disiplin soruşturması başlatmasını beklediğimizi bildirir, saygılar sunarız.”

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