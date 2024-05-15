  • BIST 10158.63
  • Altın 2459.504
  • Dolar 32.277
  • Euro 34.9682
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı

» »
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı: '3 sene için geleceğim, anlaşırsak teknik direktörümüz Jose Mourinho olacak'
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı: '3 sene için geleceğim, anlaşırsak teknik direktörümüz Jose Mourinho olacak'

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yeniden göreve aday olduğunu açıkladı. Üç yıl için gelmek istediğini belirten Yıldırım, seçilmesi ve anlaşma sağlamaları halinde ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getireceğini söyledi.

Adaylığını İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısıyla resmen duyuran Yıldırım, "72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim. Daha fazlasını yapamam" dedi.

Aziz Yıldırım mevcut Fenerbahçe yönetimine de bir teklifte bulundu.

Yıldrım, "Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; (Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı) Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim" dedi.

6 yıl önce görevden ayrılırken herkesin "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediğini belirten Yıldırım, "Maalesef bugün geldik, 'Aziz Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar. Böyle bir memleket" diye konuştu.

Başta başkanlığa niyetinin olmadığını söyleyen Yıldırım, bununla birlikte Fenerbahçe'deki bazı sıkıntıları gördüğünü söyledi ve ekledi:

"Arkadaşlarıma 'Biriniz aday olun, yürüyelim' dedim. 'Sen varken olmayız' dediler."

'Borcu kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum'

Yeniden göreve seçilmesi halinde kimseyle kavga etmeyeceğini söylediğini ancak kendisiyle kavga edilirse tavrının değişeceğini vurgulayan Yıldırım, "Borcu kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, 1998'de Fenerbahçe Başkanı seçilerek 20 yıl görev yapmış, 2018'de başkan adayı olmuş, Ali Koç 6 yıl önceki kongreyi 16 bin 92 oy alarak kazanmıştı. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kalmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Başkan Adayı Sadettin Saran ile Cumartesi günü yaptığı görüşme sonrası yeniden göreve aday olduğunu açıklamış, Saran ise adaylıktan çekilmişti.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Genel Kurul'da oy hakkı olan üye sayısı 46 bin 410.

Fenerbahçe Tüzüğü'nün 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile diğer kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs Perşembe saat 18.00’e dek yapılabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mbappe ayrılığı açıkladı11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:49
  • Kupasız kral Harry Kane10 Mayıs 2024 Cuma 18:19
  • Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ı 'Dünya Futbol Günü' ilan etti08 Mayıs 2024 Çarşamba 19:29
  • Hakemler Davulcu’yu kınadı, disiplin soruşturması istedi, sert sözler sarf etti!08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:03
  • Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı06 Mayıs 2024 Pazartesi 21:13
  • Hükmen cezası verildi... Alsancak 0- Gençler Birliği 306 Mayıs 2024 Pazartesi 17:47
  • Yeşilova,Tamer Haddur olayından dolayı özür diledi06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:42
  • VAR uygulaması KKTC'de ilk kez denendi05 Mayıs 2024 Pazar 12:20
  • Yeşilova'dan, Gençler Birliği Maçında Büyük Hata: Hükmen Tehlikesi Gündemde05 Mayıs 2024 Pazar 11:51
  • Arda Güler, Cadiz maçında 11'de03 Mayıs 2024 Cuma 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti