Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı: '3 sene için geleceğim, anlaşırsak teknik direktörümüz Jose Mourinho olacak'

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yeniden göreve aday olduğunu açıkladı. Üç yıl için gelmek istediğini belirten Yıldırım, seçilmesi ve anlaşma sağlamaları halinde ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getireceğini söyledi.

Adaylığını İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısıyla resmen duyuran Yıldırım, "72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim. Daha fazlasını yapamam" dedi.

Aziz Yıldırım mevcut Fenerbahçe yönetimine de bir teklifte bulundu.

Yıldrım, "Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; (Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı) Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim" dedi.

6 yıl önce görevden ayrılırken herkesin "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediğini belirten Yıldırım, "Maalesef bugün geldik, 'Aziz Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar. Böyle bir memleket" diye konuştu.