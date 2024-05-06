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Rum tarafının, Türkiye’nin AB Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantılarına katılmasına itiraz etmemesi bekleniyor

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Rum tarafının, Türkiye’nin AB Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantılarına katılmasına itiraz etmemesi bekleniyor
Rum tarafının, Türkiye’nin AB Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantılarına katılmasına itiraz etmemesi bekleniyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB Komisyonu’yla birlikte sunduğu raporun “Türkiye Dışişleri Bakanının, AB Dışişleri Bakanlarının Gymnich olarak bilinen gayri resmi toplantılarına davet edilmesi gerektiği”ne ilişkin kısmının çok yakında hayata geçirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Rum yönetiminin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gayrı resmi toplantıya davet edilmesine itiraz etmemesinin beklendiğini yazan haftalık Kathimerini gazetesi, Türkiye ile AB arasında yeni ve uzun vadeli ilişki kurulmasıyla ilgili Borrell/Konsey belgesinin 17-18 Nisan’daki AB zirvesinden, Rum yönetiminin oluruyla geçtiğine işaret etti.

AB’den bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, “yeni ve uzun vadeli Türkiye-Avrupa ilişkileri kurulmasıyla ilgili kararın Rum yönetiminin oluruyla alındığını hatırlatarak, Rum yönetiminin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Macaristan dönem başkanlığında yılın ikinci yarısında düzenlenecek Gymnich olarak da bilinen AB Dışişleri Bakanları gayrı resmi toplantısına davet edilmesine itiraz etmemesinin beklendiğini söyledi.

Rum yönetiminin Türk Dışişleri Bakanının, 2-3 Şubat’ta Belçika dönem başkanlığında düzenlenen toplantıya davet edilmesine karşı çıkarak, rıza göstermek için “Kıbrıs sorununun ana nüvesine dokunan şartlar koştuğu” kaydedildi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, altında imzası bulunan son zirve kararından sonra,  gerçekte üçüncü  bir ülke dışişleri bakanının davet edilmesi için üye ülkelerin olurunu gerektirmeyen Gymnich tipi toplantılara davet edilmesine itiraz etmemesi bekleniyor.

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