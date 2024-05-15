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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Kıbrıs sorunuyla ilgili mektup: 2024 yılı Kıbrıs için “zorlu bir yıl dönümü”

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, 2024 yılının Kıbrıs için “zorlu bir yıl dönümü” olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki çözüm sürecini desteklediğini belirttiği bildirildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Kıbrıs sorunuyla ilgili mektup: 2024 yılı Kıbrıs için “zorlu bir yıl dönümü”

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Kökenli İngilizler Konseyi”nin İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektupta, Nusrat Ghani’nin İngiltere’nin yeni Avrupa Bakanı olması nedeniyle tebriklerini ilettiğini ve mektupta, Kıbrıs sorunuyla ilgili askıda olan süreç ve mevcut durumdan bahsettiğini yazdı.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın bu mektuba yanıtında, statükonun tüm Kıbrıslılar için ciddi tahrikler oluşturduğunun bilincinde olduklarını ve adil bir çözümün, bu tahriklerle mücadele etmenin tek yolu olduğuna inandığını ifade ettiğini belirtti.

Habere göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı, adadaki taraflar arasında önemli farklılıklar bulunsa da, yeterli esneklik gösterilmesi durumunda, çözüme yönelik bir patikanın var olmaya devam edeceğini ifade etti

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