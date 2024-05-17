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“Altın Pasaport” hamili Rahmani, vatandaşlığını Avrupa ve Ortadoğu’da yatırım yapmak için kullandı

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Eski Afgan Meclisi üyesi Ajmal Rahmani'nin, Güney Kıbrıs'ın "altın pasaport" programıyla aldığı vatandaşlığı ABD ödeneklerini Avrupa ve Ortadoğu’da yatırım yapmak için kullandığı ortaya çıktı.
“Altın Pasaport” hamili Rahmani, vatandaşlığını Avrupa ve Ortadoğu’da yatırım yapmak için kullandı

Alithia haberi “ABD’den, Ülkesini Yeniden İnşa İçin Para Alan Altın Pasaport Hamili ‘Kıbrıslı’ Afgan Afganistan Yerine Kıbrıs’taki Villalara Yatırım Yaptı” başlığıyla aktardı.

Habere göre Ajmal Rahmani ABD hükümeti tarafından, savaşta yerle bir olan Afganistan’ın yeniden inşası için verilen ödeneği, Almanya ve Dubai’de “kendi imparatorluğunu kurmak için” kullanmakla suçlanıyor. Araştırmacı Gazeteciler Örgütü OCCRP (organize suç ve yolsuzluk raporlama projesi) raporuna göre Rahmani, elindeki “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu” kullanarak, Almanya’da ve Dubai’de toplam değeri 3,2 milyon dolara ulaşan gayrı menkul satın aldı.

ABD Maliye Bakanlığı 2023’te Rahmani ve babası Mir Rahman Rahmani hakkında, ABD yeniden inşa ödeneğini kötüye kullanmak için Afganistan petrol piyasasını değerlendirmeleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.

Gazete konuyla ilgili süreçte Ajmal Rahmani’nin ve babasının “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı” bulunduğunun anlaşıldığını yazdı.

Gazeteye göre OCCRP raporunda, Rum yönetiminin ilgili komitesinin Rum makamlarına, Rahmani’lere verilen vatandaşlıkların, başvuru prosedüründe olası ihlaller nedeniyle geri alınmasını tavsiye ettiği, bu tavsiyeye uyup uymadığı bilinmeyen Rum makamlarının OCCRP’nin çağrılarına da cevap vermediğine dikkat çekildi.

Amal Rahmani’nin eşi Rahmani Tahmina Taajali’nin de “altın pasaport” hamili olduğu ve bu pasaportu 2020’de Avusturya’da 10,5 milyon euroluk villa satın almak için kullandığı da kaydedilen haberde Ajmal Rahmani hakkında ABD dışında Sturttgart’ta da açık bir soruşturma dosyası bulunduğu belirtildi.

Habere göre Ajmal, Rum tarafında patlak veren altın pasaport skandalı sonrasında pasaportu geri alınan Malezya devletinden milyarlar kaçıran Jho Low ile Ay. Napa’da komşuydu ve her ikisi de pasaport başvurusu sırasında “Henley & Partners” ve “Fides Corp Ltd” isimli şirketleri kullandı. Şirketlerin, Rahmani’nin vatandaşlık almak için Güney Kıbrıs’a 55 bin euro yatırım yaptığını söylemesine rağmen, skandal sonrasında yapılan araştırmada meblağın 95 bin euro olduğu raporlandı.

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