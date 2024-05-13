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Nikos Hristodulidis: Rum kesimi görüşmeye ve müzakere masasına oturmaya hazır

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rum kesiminin görüşmeye ve müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu söyledi.
Nikos Hristodulidis: Rum kesimi görüşmeye ve müzakere masasına oturmaya hazır

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “egemen eşitlikle ilgili belirsiz bir terminolojiye sahip iki devlet çözümünün kendileri tarafından hiçbir zaman müzakere edilmeyeceğini, bununla birlikte Kıbrıs Rum kesiminin herhangi bir gizli B planı olmadığını” öne sürdü.

Alithia gazetesinde “Kıbrıs Rum Kesimi Müzakere Masasına Oturmaya Hazır” başlığıyla yer alan habere göre Hristodulidis açıklamasında, Rum kesiminin görüşmeye ve müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu da söyledi.

Hristodulidis açıklamasında, hükümetin müzakerelerin yeniden başlaması için mevcut tüm fırsatları değerlendirmeye devam edeceğini çünkü herhangi başka bir seçenek bulunmadığını da belirtti.

DİKO’nun dünkü etkinliği çerçevesinde açıklamalarda bulunan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’le tüm bu günlerde temas içinde olduğunu ve bugün yeniden görüşeceklerini ayrıca toplantıda bazı olumlu olgular ortaya çıkmasını umduğunu dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i bilgilendirdiğini ve Miçotakis’le yeniden konuşacağını da ifade eden Hristodulidis, yalnızca Türk-Yunan meseleleri açısından değil Kıbrıs sorunuyla ilgili gösterilen çaba açısından da Miçotakis’in Ankara ziyaretinin ve özellikle de zamanlamasının çok önemli olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Özellikle müzakerelerin yeniden başlaması için devam eden çabada Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinden olumlu bir şey çıkmasını umduğunu dile getiren Hristodulidis, Holguin’e bazı çok somut fikirler ilettiğini ve bir sonuç çıkmasını umduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, enerji konularının çatışma alanı değil iş birliği alanı olduğuna dair söylemlerini de yorumlayan Hristodulidis, Rum Yönetiminin bölgedeki tüm devletlerle iş birliği yaptığını ve bu çerçevede Kıbrıs sorununun çözümünün akabinde Türkiye’yle de iş birliğinde bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorununun olası çözümünün öncesinde dahi, deniz hukukuyla ilgili sözleşme temelinde deniz sınırlarının belirlenmesine hazır olduklarını ilettiklerini kaydeden Hristodulidis, diyaloğa itiraz edenin Türkiye olduğunu ileri sürdü.

Hristodulidis iddialarını şöyle sürdürdü;

“Tekrarlıyorum, esas mesele müzakerelerin yeniden başlamasıdır. Geçen gün bir şey söyledim ve yineliyorum. Bunu Sayın Holguin’e de ilettim. Birinin neden görüşmek istemediğini anlayamıyorum. Bir kişi görüşmek istemediğinde bu kendi tezleriyle alakalı olarak eksiklik hissettiği anlamına gelmektedir.”

Rum kesiminin görüşmeye ve müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ve başka seçenek olmadığını yineleyen Hristodulidis, mevcut durumun ne Kıbrıslı Rumların, ne Kıbrıslı Türklerin, ne Türkiye’nin, ne AB’nin, ne de bölgenin yararına olduğunu savundu.

Hristodulidis görüşmeye hazır olduklarını ve buna bir yanıt gelmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Hristodulidis’in açıklamaları Fileleftheros’ta “Hristodulidis’ten Tatar’a Eleştiriler”, Haravgi’de ise “Hristodulidis Kıbrıs Sorunuyla İlgili Olarak Miçotakis-Erdoğan Görüşmesini Dört Gözle Bekliyor” başlıklarıyla yer aldı.

Rum basınında bugün yer alan haberlerde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu sabah 10.30’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’le yapacağı yeni görüşme yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili haberlere de yer verildi.

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