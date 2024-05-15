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Colin Stewart: Kıbrıs’ta barışın inşası için çabalıyoruz

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Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, “Kıbrıs’ta barış inşası” için çabadıklarını açıkladı.
Colin Stewart: Kıbrıs’ta barışın inşası için çabalıyoruz

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş raportörü İtalyan Milletvekili Piero Fassino dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoldulidis ile görüştü.

Haravgi’ye göre BM Barış Gücü’nün “X” platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada Colin Stewart’ın Fassino’ya “Kıbrıs’ta barış inşası” çabalarını anlattığı kaydedildi.

BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique da Stewart’ın konuk raportöre, BM’nin Kıbrıs’taki rolü, Barış Gücü’nün adanın tamamında “barış inşa edilmesi çabalarına katkı koyan faaliyetleri” hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Fassino, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile de görüştü. Hristodulidis ile Kıbrıs sorunu ve kapalı Maraş’taki durumu ele aldıklarını anlatan Fassino, AKPM’ye Haziran ayında rapor sunacağını belirtti. Raporunun, BM kararlarına uygun bir çözüme varılması için iki toplum arasında diyaloğa katkı koyacak bir araç olacağını da sözlerine ekledi.

Rum Sözcü Letimbiotis de Hristodulidis’in Fassino’dan "Avrupa Konseyi’nin müzakerelerin uzlaşılmış çerçeve içerisinde yeniden başlamasına desteğini yazacağı raporda açıkça ortaya koymasını" istediğini belirtti.

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