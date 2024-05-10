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Güney’de 72 yaşındaki doktor, 52 bin euro dolandırıldı

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Güney Lefkoşa’da 72 yaşındaki bir doktorun, kimliği belirsiz şahıslar tarafından telefon üzerinden dolandırıldığı bildirildi.
Güney’de 72 yaşındaki doktor, 52 bin euro dolandırıldı

Haravgi gazetesi, 72 yaşındaki bir doktorun Çarşamba günü evinin sabit hattından arandığını, arayan şahsın kendini Lefkoşa Genel Hastanesi cerrahı olarak tanıtarak oğlunun kaza yaptığını ve ameliyatı için 57 bin euro gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete, doktorun sözde cerrahın söylediklerine kanarak parayı hazırladığını ve evine gelen bir adama, çanta içerisinde nakit olarak 52 bin euro verdiğini kaydetti

Haberde, olayın doğru olmadığını anlayan doktorun polise şikayetçi olduğu ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

LÜKS EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

 

Gazete, bir diğer haberinde ise son 4 yıl Baf’taki birçok lüks evden hırsızlık yapan çetenin çökertildiğini yazdı.

Polis'ten yapılan açıklamaya göre, dün sabah düzenlenen operasyonda üç kişinin gözaltına alındığını kaydeden gazete, bu kişilerin 2020 yılının Kasım ayından bu yılın Nisan ayına kadar gerçekleşen birçok hırsızlık olayına karıştığının tespit edildiğini belirtti.

Haberde, çalınan eşyaların toplam değerinin 800 bin euroyu aştığı ve soruşturmanın sürdüğü de ifade edildi

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