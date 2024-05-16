  • BIST 10166.63
  • Altın 2470.889
  • Dolar 32.1326
  • Euro 34.9943
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Nikos Hristodulidis: Müzakerelerin koşulları yeniden oluşturulmalı

» »
Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin koşulların oluşturulması umuduyla, diplomasiye zaman tanınması çağrısında bulundu.
Nikos Hristodulidis: Müzakerelerin koşulları yeniden oluşturulmalı

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Hristodulidis dünkü açıklamasında buna paralel olarak, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in herhangi bir önerisini reddetmediğini de ifade etti.

Açıklamasında çabanın devam ettiğini ve Rum kesiminin buna yanıtının olumlu olduğunu da dile getiren Hristodulidis sözlerini “Diplomasiye zaman tanıyalım, buradayız ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşulların var olup olmadığını görmek için bir görüşmenin, bir diyaloğun başlamasına dair koşulların oluşmasını umuyoruz. Şu an başka bir şey söylemek istemiyorum, çaba sürdüğü için bu doğru değildir” şeklinde sürdürdü.

Beş taraflı bir görüşme yapılmasına dair bir öneri olup olmadığı ve bunu reddedip reddetmediğinin kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, Holguin’in herhangi bir önerisini reddetmediğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamalar ışığında herhangi bir tarafın tutumunun BM Genel Sekreteri Guterres’i kişisel temsilcisi Holguin’in sözleşmesini yenilemekten caydırmasının mümkün olup olmadığı sorusuna karşılık ise Hristodulidis, bunun BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu ve bu konuyu BM Genel Sekreteriyle kısa süre önce Brüksel’de bulunduklarında görüştüğünü söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise, Hristodulidis açıklamasında “Durumun nasıl gelişme göstereceğine bakalım. Sayın Tatar’ın Holguin aleyhindeki ifadelerini yorumlamak istemiyorum” dedi.

“Hareket ettiğiniz çerçeve bağlamında tezlerinize güven duyduğunuzda, bu tarz ifadelere gerek olmadığını” öne süren Hristodulidis “her halükârda bir çaba sürüyor, herhangi bir probleme yol açacak bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le konuştuğunu da ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetridis’le konuştuğunu, öte yandan kendisinin Holguin’le Atina’yken konuştuğunu da ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nikos Hristodulidis: Rum kesimi görüşmeye ve müzakere masasına oturmaya hazır13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:25
  • Rum Bakanlar Kurulu Kıbrıslı Türklere yönelik GYÖ’leri değerlendirdi12 Mayıs 2024 Pazar 18:34
  • Güney’de 72 yaşındaki doktor, 52 bin euro dolandırıldı10 Mayıs 2024 Cuma 13:47
  • Holguin’in imkanlarının tükendiği ve 5’li konferans hazırlığında olduğu iddia edildi10 Mayıs 2024 Cuma 11:34
  • Güney Kıbrıs'taki hemoglobin hastaları 400 bini aştı09 Mayıs 2024 Perşembe 13:18
  • KKTC’den alınmış tütün ve ürünleri için 21 bin 500 euro para cezası09 Mayıs 2024 Perşembe 09:36
  • Hristodulidis’in Paskalya mesajında “çözüm” öne çıktı08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:10
  • Fransız öğrenciler Güney Kıbrıs ile KKTC’de sığınmacılar konusunda incelemelerde bulundu07 Mayıs 2024 Salı 12:18
  • Rum tarafının, Türkiye’nin AB Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantılarına katılmasına itiraz etmemesi bekleniyor06 Mayıs 2024 Pazartesi 17:13
  • Başpiskopos: “Kıbrıs Helenizm’in son kalesidir"06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti