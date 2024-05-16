Nikos Hristodulidis: Müzakerelerin koşulları yeniden oluşturulmalı

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Hristodulidis dünkü açıklamasında buna paralel olarak, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in herhangi bir önerisini reddetmediğini de ifade etti.

Açıklamasında çabanın devam ettiğini ve Rum kesiminin buna yanıtının olumlu olduğunu da dile getiren Hristodulidis sözlerini “Diplomasiye zaman tanıyalım, buradayız ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşulların var olup olmadığını görmek için bir görüşmenin, bir diyaloğun başlamasına dair koşulların oluşmasını umuyoruz. Şu an başka bir şey söylemek istemiyorum, çaba sürdüğü için bu doğru değildir” şeklinde sürdürdü.

Beş taraflı bir görüşme yapılmasına dair bir öneri olup olmadığı ve bunu reddedip reddetmediğinin kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, Holguin’in herhangi bir önerisini reddetmediğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamalar ışığında herhangi bir tarafın tutumunun BM Genel Sekreteri Guterres’i kişisel temsilcisi Holguin’in sözleşmesini yenilemekten caydırmasının mümkün olup olmadığı sorusuna karşılık ise Hristodulidis, bunun BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu ve bu konuyu BM Genel Sekreteriyle kısa süre önce Brüksel’de bulunduklarında görüştüğünü söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise, Hristodulidis açıklamasında “Durumun nasıl gelişme göstereceğine bakalım. Sayın Tatar’ın Holguin aleyhindeki ifadelerini yorumlamak istemiyorum” dedi.

“Hareket ettiğiniz çerçeve bağlamında tezlerinize güven duyduğunuzda, bu tarz ifadelere gerek olmadığını” öne süren Hristodulidis “her halükârda bir çaba sürüyor, herhangi bir probleme yol açacak bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le konuştuğunu da ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetridis’le konuştuğunu, öte yandan kendisinin Holguin’le Atina’yken konuştuğunu da ekledi.