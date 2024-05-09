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KKTC’den alınmış tütün ve ürünleri için 21 bin 500 euro para cezası

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Baf’ta tasarruflarında KKTC’den satın alınmış tütün ve sigara bulundurduğu saptanan iki kişiye 21 bin 500 euro para cezası kesildi.
KKTC’den alınmış tütün ve ürünleri için 21 bin 500 euro para cezası

Baf’ta tasarruflarında KKTC’den satın alınmış tütün ve sigara bulundurduğu saptanan iki kişiye 21 bin 500 euro para cezası kesildi.

Haravgi’nin haberine göre geçen pazartesi günü daimi oturma izni ile Güney Kıbrıs’ta yaşayan 45 yaşındaki bir kişinin aracı motosikletli polis (Z Gücü) mensubu tarafından durdurularak arandı. Araçta, KKTC’den satın alınmış, çeşitli markalarda 850 paket sigara, 159 paket tütün ve 2 paket nargile tütünü bulundu. Aracın sahibine 9 bin euro para cezası kesildi.

İkinci bir olayda da 3 Mayıs’ta Baf Havalimanı giden yolcu salonunda bavulları aranan 45 ve 66 yaşındaki iki kişinin tasarrufunda, KKTC’den satın alınmış 645 paket tütün ve çeşitli markalarda 65 karton sigara bulundu. Kişilere, 12 bin 500 euro para cezası kesildi.

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