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Maria Angela Holguin, Kıbrıs sorunundaki çabasını sürdürmeye “kararlı”

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hayal kırıklığına rağmen Kıbrıs sorunundaki çabasını sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.
Maria Angela Holguin, Kıbrıs sorunundaki çabasını sürdürmeye “kararlı”

Rum basını, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in dün liderlerle yaptığı görüşmeye ve yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Tatar İle Hoşnutsuzluğa Karşın Holguin Raporunda Sorumluluk Yükleme Niyetinde Değil-Israr ve Liderlere Yönelik Baskı” başlığıyla verdiği haberinde, Holguin’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın üçlü görüşmeyi reddinin hayal kırıklığına neden olmasına karşın, Kıbrıs sorunundaki çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu yazdı.

Holguin’in liderlere, hem aynı masaya oturmaları, hem de süreçteki kilidin açılmasına katkı sağlamaları için baskı oluşturmayı tercih ettiğini yazan gazete, ekonomi başlığının, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında Holguin’in en güçlü kartlarından biri olduğunu da belirtti.

Üçlü bir görüşme veya çok taraflı (5+1) bir görüşme yapılmasının Holguin’in ve BM'nin öncelikli hedefi olduğunun görüldüğünü kaydeden gazete, Holguin’in iki liderin görüşmesi üzerinde çalışmaya devam edeceğini yazdı.

Holguin’in Kıbrıs’taki görüşmelerini tamamlayarak, Genel Sekretere sunacağı raporu hazırlamak üzere New York’a döneceğini yazan gazete, Holguin’in sadece liderlerden duyduklarını kaydetmekle sınırlı kalmayacağını, rapora ayrıca sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan duyduklarını da dahil etme niyetinde olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum hükümet kaynakları ise Holguin’in çabalarının Türk tarafının sürekli reddine tökezleyip kaldığını savundu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sadece mevcut aşamada değil, kişisel temsilcinin atanmasına ilişkin çabaların başlamasından itibaren yapıcı tavır ortaya koyduğu ileri sürüldü. Kıbrıs Türk tarafının iki tarafın masaya oturmasında ve olası endişelerini görüşmesi önerisine olumsuz yaklaştığı iddia edildi.

Alithia gazetesi “Misyon Sonu” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlamasına ve çıkmazın aşılmasına yol açacak iki tarafın ortak zemin bulması çabalarına ilişkin kötümser değerlendirmelerin maalesef teyit edildiğini yazdı.

Holguin’in dünkü temaslarına yer veren gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, misyonunun sona geldiğini söyleyen Holguin, önümüzdeki günlerde BM Genel Sekreteri ile görüşeceğini dile getirdiğini belirtti.

Politis gazetesi ise ilgili haberi “Görevini Terk Etmeden Önce İki Lidere Baskı Yapıyor” başlığıyla verirken, Holguin’in görüşmelerini tamamlamasının ardından "topun" artık BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sahasında olduğunu yazdı.

Gazete, Holguin’in liderle yaptığı dünkü görüşmelerden sonra iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların teyit edildiğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemen eşitlikte ısrarcı olduğunu belirtti. Haberde, Holguin’in, Hristodulidis görüşmesinden sonra yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Habere göre, Holguin bugün Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yeropetridis ile bir araya gelecek.

Haravgi gazetesi ise haberi “Maria Angela Holguin, Üçlü Görüşme ve Müzakereler İçin Baskı Yapmaktan Vazgeçmeyecek” başlığıyla verirken Holguin’in temaslarının, 2017 yılından beri çıkmaz ve Kıbrıs sorunundaki durgunluğa dair herhangi bir değişiklik olmadığını ortaya koyduğunu yazdı.

LETİMBİOTİS

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Holguin-Hristodulidis görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Kıbrıslı Türk liderle üçlü görüşmeye hazır olduğunu yinelediğini belirtti.

Politis ve diğer gazetelere göre, Letimbiotis, diyaloğun sadece ilk adım değil zaten atılmış olması gereken bir adım olduğunu ifade etti.

Letimbiotis böylesi bir görüşmenin yapılması konusundaki kendi niyetlerini yinelediklerini çünkü endişelerin ancak konuşularak çözümlenebileceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres ve Kişisel Temsilcisi Holguin’in çabasının müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının yaratılması olduğunu söyleyen Letimbiotis, Kıbrıslı Türklerin desteklenmesine yönelik 14 maddelik güven artırıcı önlemlerle Avrupa Konseyi sonuç bildirgesine atıfta bulundu. Letimbiotis, kendilerinin sadece olumlu mesaj göndermek için değil müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu ortamın yaratılması için inisiyatifleri üstlendiklerini belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre, Letimbiotis, Hristodulidis ile Holguin arasındaki görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirdi.

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