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Rum Bakanlar Kurulu Kıbrıslı Türklere yönelik GYÖ’leri değerlendirdi

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Rum Bakanlar Kurulu  dün, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.
Rum Bakanlar Kurulu Kıbrıslı Türklere yönelik GYÖ’leri değerlendirdi

Rum Bakanlar Kurulu  dün, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Politis gazetesi, toplantıda GYÖ’lerden bir kısmının hayata geçirildiği, bir kısmının geçirilme aşamasında olduğu, bir kısmının ise teknik zorluklar nedeniyle askıda olduğuna dair saptamalar yapıldığını yazdı.

Gazete, hayata geçirilen GYÖ’ler arasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığıyla ilgili başvuruların incelenmeye başlamasının ve karma evlilik çocuklarından bazılarına vatandaşlık verilmesinin bulunduğunu; önümüzdeki dönemde de Bakanlar Kurulu’na, onaylanmak üzere daha fazla kimlik ve pasaport başvurusunun sunulmasının beklendiğini kaydetti.

Tedbirler çerçevesinde acil ilaç ihtiyaçlarının karşılandığını ve Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde 6 ürüne daha ticaret izni verildiğini belirten gazete, ticaretine izin verilen ürünlerin limonata, donmuş sebze, donmuş patates, kurutulmuş otlar ve salamura olduğunu yazdı.

Gazete, 18 yaşını dolduran gençlere “Gençlik Kültür Kartı” alma hakkı verildiğini, geçiş kapılarına personel takviyesi yapıldığını, Ledra Palace kapısından geçen öğrencilere hızlı geçiş hakkı verildiğini, Güney Lefkoşa’daki Vatandaş Hizmet Merkezi’ne Türkçe bilen personel istihdam edildiğini ve Haspolat Arıtma Tesisi’nin normal işleyişine devam edildiğini kaydetti.

Hayata geçirilme aşamasında olan tedbirler arasında ise Kıbrıslı Türklere dulluk maaşı verilmesi (güneyde çalışan ve sosyal sigorta primi yatıranlar için geçerli) bulunduğunu belirten gazete, buradaki sorunun, KKTC’de kıyılan nikahın belge kontrolünü sağlayacak mekanizmanın henüz Güney Kıbrıs’ta olmamasından kaynaklandığını yazdı.

Gazete, konunun Hukuk Dairesi’nin önünde bulunduğunu ve dulluk maaşı alabilecek kişinin eşinin, “yasal eş” olup olmadığının araştırılmasını sağlayacak formül arandığını kaydetti.

Haberde, Kıbrıslı Türkler tarafından yılda yaklaşık 100 dulluk maaşı başvurusu yapıldığı da ifade edildi.

Gazete, Kıbrıslı Türklerin Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’ne erişimiyle ilgili sorunun ise, gereken ödenek temin edildiği halde, verilecek ilaçların maliyetinin henüz hesaplanmaması  ve enstitü bütçesine dahil edilmemesinden  kaynaklandığını yazdı.

Haberde, Kıbrıslı Türklerin Verimlilik Merkezi’ndeki ve Avrupa Beceri Yılı eylem planında yer alan programlara katılabilmesi için gereken belgelerin çeviri aşamasında bulunduğu ve yakın zamanda bu tedbirin de hayata geçirileceği belirtildi.

Gazete, Metehan Geçiş Kapısı’nın genişletilmesi ve Güney Kıbrıs’taki Müslüman ibadet yerlerine erişimin kolaylaştırılmasıyla ilgili tedbirlerin ise askıda olduğunu yazdı.

Metehan Geçiş Kapısı’nın genişletilmesi konusunun, iki toplumlu teknik komitenin önünde olduğunu kaydeden gazete, itirazlar nedeniyle bazı engeller oluştuğunu ve bu engellerin aşılmaya çalışıldığını belirtti.

Gazete, Müslüman ibadet yerlerine erişimle ilgili sorunun ise, bazıları küçük olan bu ibadethaneleri açacak ve bekçilik yapacak personel bulunmamasından kaynaklandığını, bu sorunun aşılması için Hükümetin hizmet alımı şeklinde personel istihdamı yapmayı düşündüğünü yazdı.

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