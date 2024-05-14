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Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Rum basınında

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında dün Ankara’da yapılan görüşme bugünkü Rum gazetelerinde geniş şekilde yer aldı.
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Bariz Anlaşmazlıklar Ortaya Çıktı” başlıklı haberinde, Erdoğan ile Miçotakis’in Ankara’da yaptıkları görüşmelerin ardından kamuoyunda yaptıkları açıklamalarda Kıbrıs sorunuyla ilgili anlaşmazlıklarına işaret ettiklerini yazdı.

Bunun olumlu bir gelişme yaşanmasına ilişkin beklentiler göstergesini keskin bir şekilde aşağı düşürdüğünü kaydeden gazete, Miçotakis’in Kıbrıs sorununda “üzerinde uzlaşılmış çerçeve”, Erdoğan’ın ise “gerçeklikler temelindeki çözümde” ısrarcı olduğunu belirtti

Gazete, Erdoğan ile Miçotakis’in Ankara’daki açıklamalarından hiçbir olumlu mesaj çıkmadığını da savundu.

Politis gazetesi “Erdoğan-Miçotakis: Olumlu Ajandayı Muhafaza Ediyorlar” başlıklı haberinde, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu ajandanın Erdoğan ile Miçotakis’in Ankara’da dün yaptıkları görüşmede teyit edildiğini yazdı. Alithia ise habere “Miçotakis ile Erdoğan Kıbrıs Sorununda Anlaşamadıkları Konusunda Hem Fikir Oldular” başlığıyla yer verdi.

Haber, Haravgi gazetesinde ise “Kıbrıs Sorunu Miçotakis ile Erdoğan’ın Ele Aldığı Konular Arasında” başlığıyla yer aldı.

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