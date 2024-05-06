CTP’li vekil Şahali’den adaylık sinyali

CTP’li vekil Şahali, “Genç denilebilecek yaşı aştığımı düşünüyorum. Siyasi deneyimim yaşıma oranla fazlasıyla biriktiğini düşünüyorum. Parti içi görevler, Bakanlık, bürokrasi, sivil toplum yönetimleri de olmak üzere masanın her iki tarafını deneyimledim. Partinin gereksinimi olan donanıma sahibim. Bir karar verdim. Elbette, rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şu an mevsimsiz olduğunu düşünüyorum. Kurultay tarihini belirleyecek olan CTP yetkili organlarıdır” ifadelerini kullandı.