Alkollü sürücü sabah saatlerinde cami önünde kaza yaptı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

lü içki tesiri altında, yönetimindeki UP 743 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hala Sultan Camii önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjün üzerinden karşı şeride geçerek, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa OKDUMAN (E-63) yönetimindeki DC 804 plakalı kamyon aracın ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle UP 743 plakalı araç savrularak, sol arka kısmı ile çelik bariyerlere de çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UP 743 plakalı araç sürücüsü Zeki KARAHANOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.alkol05.05.2024 tarihinde saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Zeki KARAHANOĞLU (E-27) 227 miligram