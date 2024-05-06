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ABD'de bir kadın 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı

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ABD'de Christine Wilson isimli bir kadın, 10 hafta içinde iki kez 1 milyon dolar değerinde piyango ödülü kazandı. Wilson, tek seferde ödeme istediği için kendisine 650'şer bin dolar verildi.
ABD'de bir kadın 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.

Massachusetts Eyaleti Piyango İdaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.

Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi.

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