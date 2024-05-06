Trafikte iki grup arasında çıkan kavga mahkemede bitti

Lefkoşa’da trafik yüzünden çıkan kavgada iki grup oluşturup, birbirlerini darp eden B.H, Ü.H, M.B, A.B, O.E.A, J.T ve M.R.B.T tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erbay Mavigözlü mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Metehan'da trafik meselesi yüzünden tartışan B.H, Ü.H, M.B, A.B'nin bir taraf, O.E.A, J.T ve M.R.B.T'nin diğer taraf olup, elleri ve ayakları ile birbirlerine vurarak kavga ettikten sonra, elleri ve kollarını sallayarak uygunsuz tavr-ı harekette bulunarak makul mazeretleri olmaksızın bağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıklarını belirtti.

olis, zanlıların aynı tarihte suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Lefkoşa devlet hastanesine götürülerek doktor kontrolünden geçirilerek, doktor raporu temin edildiğini kaydetti.

Polis, temin edilen doktor raporunda zanlı Ü.H'nin sağ el serçe parmağında kırık tespit edildiğini söyledi. Polis, Ü.H'nin parmağındaki kırığın nasıl oluştuğuyla ilgili araştırma yaptıklarını, bu kapsamda kamera görüntülerini inceleyeceklerini, ifadeler alacaklarını ve zanlıların verdiği beyanların araştırılacağını belirtti. Polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.