Hava durumu... Bu hafta yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 38 kilogramla Değirmenlik’te kaydedildiğini bildirdi. Dairenin hava durumu raporuna göre ise bu hafta yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 38 kilogramla Değirmenlik’te kaydedildiğini bildirdi. Dairenin hava durumu raporuna göre ise bu hafta yağmur beklenmiyor.

Dünkü yağışların yörelere dağılımı şöyle:

“Değirmenlik 38 kg/m², Dipkarpaz 29 kg/m², Geçitkale 28 kg/m², Akdoğan, Akıncılar 23 kg/m², Ercan 18 kg/m², Salamis 17 kg/m², Beyarmudu 15 kg/m², Balıkesir, Devlet Üretim Çiftliği 14 kg/m², Kaleburnu, Kırıkkale, Mehmetçik 12 kg/m², Çayönü, Serdarlı 11 kg/m², diğer yörelerde ise 0.1 kg/m² ile 10 kg/m² arasında yağış kaydedildi.”

-Hafta ortasından itibaren sıcaklık düşecek

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 7-13 Mayıs tarihleri arasında ise bölgenin, genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk yarısında ılık ve nemli, ikinci yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini kaydetti.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 30-33 ºC ve sahillerde 26-29 ºC, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 26-29 ºC ve sahillerde 22-25 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.