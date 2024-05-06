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AB üyesi 26 ülkeden Netanyahu’ya “dur” çağrısı

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Avrupa Birliği’ne üye 26 ülkenin dışişleri bakanları İsrail’in bugün erken saatlerde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine tahliye emri vermesine tepki gösteren ortak bildiri yayınladı.
AB üyesi 26 ülkeden Netanyahu’ya “dur” çağrısı

İsrail bugün erken saatlerde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna tahliye emri verdi.

İsrail bombardımanından kaçarak bölgeye sığınan sivillerden güneydeki Han Yunus kenti ve el-Mevasi bölgesindeki kamplara gitmesini isteyen İsrail’e tepkiler gecikmedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, “Esirlerin kurtarılması ve açlıktan ölmek üzere olan sivillere yardım sağlanması için ateşkes acildir” dedi.

"TAHLİYE EMRİ EN KÖTÜSÜNÜN HABERCİSİ"

Borrell, İsrail'in Refah'a kara saldırısından vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek, AB ve uluslararası toplumun böyle bir senaryoyu önlemek için harekete geçebileceğini ve harekete geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Borrell, X sosyal medya platformundaki bir gönderisinde, "İsrail'in Refah'taki sivillere tahliye emri en kötüsünün habercisi: daha fazla savaş ve kıtlık" paylaşımında bulundu.

26 AB ÜLKESİNDEN ORTAK BİLDİRİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a saldırmasının “tamamıyla kabul edilemez” olacağını söyledi.

AB'ye üye 26 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırıya devam etmemesi çağrısı yapılırken, bunun “zaten felaket olan insani durumu daha da kötüleştireceği” ifade edildi.

"REFAH SALDIRISI TABUTA SON ÇİVİYİ ÇAKAR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Refah’a saldırıların Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardım operasyonları için “tabuta son çiviyi çakacağını” söyledi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Refah’ta barınan 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli için “herhangi bir kara operasyonu daha fazla acı ve ölüm anlamına gelecektir” denildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan Refah’a yapılacak saldırının sonuçlarına karşı uyarıların yer aldığı açıklamada, “UNRWA tahliye edilmiyor. Ajans mümkün olduğu sürece Refah’taki varlığını sürdürecek ve insanlara hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

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