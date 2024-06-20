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Mekke'de aşırı sıcaklarda 1000'i aşkın hacı adayı hayatını kaybetti

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Sıcaklıkların 52 dereceyi gösterdiği Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısının 1000'i aştığı belirtildi.
Mekke'de aşırı sıcaklarda 1000'i aşkın hacı adayı hayatını kaybetti

Müslümanların bu yıl kutsal topraklara yaptığı hac ziyaretinde sıcaklıkların 50 derecenin üzerine çıkmasının ardından en az 1000 kişinin öldüğü ve 2.000'den fazla kişinin hastanelerde tedavi altına aldığı belirtildi.

Perşembe günü bildirilen yeni ölümler arasında Mısır'dan 58 kişinin de bulunduğunu belirten bir Arap diplomat, ülkeden gelerek hayatını kaybeden 658 kişiden 630'unun kayıt dışı olduğunu belirtti.

Suudi devlet televizyonu, Pazartesi günü Mekke'deki Mescid-i Haram'ın gölgesinde sıcaklıkların 51,8 dereceye kadar yükseldiğini bildirdi.

23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Türkiye'den de 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23'e yükseldi.

Hac ibadetinin bir parçası olarak Suudi Arabistan'daki rahmet tepesi olarak bilinen kutsal Arafat Dağı'nda bir araya gelen hacı adayları su püskürtme direkleri gibi yöntemlerle serinliyor.

Suudi Arabistan Meteoroloji Merkezi'ne göre, Mina'da ve Ulu Cami'de, Arafat Dağı'nda yüksek sıcaklıklarla mücadele etmek için dağa giden yollarda ve çevresinde bulunan soğutma istasyonları hacı adaylarının serinlemesine yardımcı oldu.

Hacı adaylarına şemsiye kullanma ve bol bol su içme çağrısında bulunuldu.

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