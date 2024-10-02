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Petrol fiyatları, İran'ın İsrail'e saldırısıyla yükseldi

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Petrol fiyatları, İran’ın İsrail’e saldırmasının ardından petrol arzında zedelenmeler olabileceği kaygısıyla yükseldi.
Petrol fiyatları, İran'ın İsrail'e saldırısıyla yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 yükselerek 74,40 dolar seviyesine geldi.

Salı günü ise petrol yüzde 5 yükseliş kaydetmişti.

İran, dünyanın en büyük yedinci petrol üreticisi, OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) organizasyonun da en büyük üçüncü üyesi.

Aynı zamanda askeri anlamda daha büyük bir gerginliğin yaşanması takdirinde petrol ticareti için mühim olan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin etkilenebileceğinden endişe ediliyor.

Küresel petrol ticaretinin yüzde 20’si bu boğazdan geçiyor.

Katar’dan yüklendikten sonra Avrupa’ya getirilen LNG ticaretinin zarar görebileceği de enerji fiyatlarının yükselmesinde rol oynadı.

Reuters’ın haberine göre İngiltere merkezli ANZ Bank analistleri, piyasa notunda şu saptamaları yaptı:

“İran tarafında gerginliğin artması ABD’nin de savaşa girmesi riskini barındırıyor. İran, küresel petrol üretiminin yüzde 4’ünü karşılıyor, ancak İran’ın arzının sekteye uğraması takdirinde Suudi Arabistan’ın üretimi artırabileceği göz önünde bulundurulmalı.”

OPEC+ üyeleri bugün bir araya gelecek, ancak petrol üretimine dair bir karar değişikliğine gitmeleri beklenmiyor.

“İsrail’in İran’ın petrol sahalarını vurması olası değil”

Reuters’a konuşan online yatırım platformu Pepperstone’dan araştırma müdürü Chris

Weston, bu tarz jeopolitik gelişmelerin riski hesaplamak zor olduğu için piyasalardan ziyade makroekonomi üzerinde etkisinin olduğunu söyledi.

Weston, “Durum şu an kaygan görünüyor, İran ya da İsrail’in söylemindeki herhangi bir sakinleştirici ya da gerilimi artırıcı değişim piyasalarda gözle görülür değişimlere yol açabilir” dedi.

Londra merkezli online yatırım platformu IG’den analist Tony Sycamore ise, “İsrail’in İran’ın petrol sahalarını vuracağı spekülasyonu çok olası değil, böyle bir durum enflasyonla mücadele eden İsrail müttefiklerini memnun etmeyecektir” yorumunda bulundu.

“Onun yerine İsrail’in kritik silah fabrikalarını ya da askeri malzeme üretim tesislerini vurması daha olası” diye de ekledi.

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Diğer yandan çatışmalar, yatırımcıların riskten uzak piyasa tercihleri yapmasına yol açıyor.

Çoğu ülkede hisse senetleri değer kaybetti; tahviller, petrol, altın ve ABD doları yükseldi.

Bu da yatırımcıların daha çok güven vaat eden araçları tercih ettiğini gösteriyor.

Altın fiyatları ise şimdilik yatay seyrediyor.

ABD ekonomisine dair beklenen veriler de piyasaların gidişatında rol oynayacak.

Borsa İstanbul’un BİST 100 endeksi ise güne yüzde 0,3 düşüşle 9.320 puandan başladı. Açılışta 366 hisse düşerken 35 hisse yükseldi.

Borsa İstanbul, dün İran'ın İsrail'e balistik füze fırlatacağı haberleriyle de sert kayıplar yaşamıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

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