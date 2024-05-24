Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki askeri operasyonunu, saldırılarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurması gerektiğine hükmetti. Karara gerekçe olarak, İsrail'in askeri faaliyetlerinin Filistin halkı için "acil risk" teşkil etmesi gösterildi.
Mahkeme, İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve özellikle yakın zamanda Refah’ta yerlerinden edilenlerin güvenliğini artırmak için üstlendiğini beyan ettiği tahliye çabaları ve aldığı önlemlerin yeterliliği konusunda ikna olmadığını bildirdi
Mahkeme Başkanı Nawaf Salam, Refah'ta insani durumun Divan'ın 28 Mart'taki son ara kararı sonrası "daha da kötüleştiğini” söyledi.
Güney Afrika, 10 Mayıs'ta Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak, İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki saldırılarının acilen durdurulmasını istemişti.
Başvuruda, "İsrail'in Refah'ta ve Gazze'nin diğer yerlerinde yürüttüğü askeri operasyonların kendisi soykırım niteliğindedir" ifadelerine yer verilmişti.
"Acil tedbir" talebi, Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan ve İsrail'i "soykırımla" suçlayan ana davanın parçası niteliğinde.
İsrail ise Güney Afrika'nın, 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasını reddederek bunun "soykırım suçuyla alay etmek" anlamına geldiğini öne sürüyor.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in (BM) başlıca yargı organı.
Uluslararası Adalet Divanı, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 15 yargıçtan oluşuyor.
Mahkeme, BM üyesi ülkeler arasındaki sorunlarda yasal olarak bağlayıcı kararlar alabiliyor.
Ancak mahkemenin bu kararların uygulanmasını sağlamaya yönelik mekanizmaları sınırlı.
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