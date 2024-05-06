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Holguin yarın adaya geliyor

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Kıbrıs'a yarın gelmesi beklenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar çarşamba günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.
Holguin yarın adaya geliyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 12.00’de başlayacak.

14 Mayıs Salı gününe kadar adada görüşmeler yapması öngörülen Holguin, Kıbrıs'a gelmeden önce Brüksel ve Londra’da da temaslarda bulunmuş ve üst düzey AB bürokratlarıyla bir araya gelmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 5 Ocak’ta 6 ay süreyle iki taraf arasında yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla görevlendirilen Holguin, Ocak ve Mart aylarında Kıbrıs'a 2 ziyaret yapmıştı. Holguin, Cumhurbaşkanı Tatar ile 30 Ocak ve 11 Mart’ta bir araya gelmişti.

 

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