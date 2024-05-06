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Girne'de 43 yaşındaki büyücü kadın tutuklandı!

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Girne’de para karşılığı fal bakıp yalan beyanda bulunmak suretiyle büyücülük yaptığı tespit edilen kadın tutuklandı.
Girne'de 43 yaşındaki büyücü kadın tutuklandı!

Eyül 2023-06 Mart 2024 tarihleri arasında, Girne’de, S.T.G.(K-43)’nin, dolandırmak kastıyla  GKRY bölgesinde tanıdıkları olduğu ve kendilerine kimlik çıkarabileceği yönünde iki ayrı şahsa yalan beyanda bulunduktan sonra, bahse konu şahıslardan sahtekarlıkla toplam 3.600 Euro para temin ettiği ayrıca, başka iki şahsa da para karşılığında fal açıp yalan beyanda bulunmak suretiyle büyücülük de yaptığı tespit edilmiştir.

Olaylar Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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