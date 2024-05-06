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4 sürücü tutuklandı... Trafikte yine işlenmedik suç kalmadı

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Ülke genelinde trafik polisleri tarafından sürücülere denetim yapıldı. Denetimler sonucunda 4 sürücü tutuklanırken, 26 araç ta trafikten men edildi.
4 sürücü tutuklandı... Trafikte yine işlenmedik suç kalmadı

 

Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.05.2024 tarihinde ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 1,728 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 409 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklanmış ve 26 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

310’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

11’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

8’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak,

3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

58’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

 

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