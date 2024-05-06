Polis aracı 100 genç tarafından 'organize saldırıda' kundaklandı

Paskalya Cumartesi gecesi Limasol polis sözcüsü Lefteris Kyriakou'nun "organize bir saldırı" olarak nitelendirdiği olayda bir polis aracı tamamen tahrip edildi.



Araç, polisin ellerinde molotof kokteylleriyle toplanan gençlerle ilgili bir çağrıya yanıt vermesi üzerine ateşe verilmişti.



Olay Limasol bölgesindeki Ypsonas ve Erimi arasındaki yol kenarında meydana gelirken, polise gençlerin yoldan geçen araçlara molotof kokteyli ve havai fişek attığı bilgisi verildi.



Olay yerine gelen çevik kuvvet polisi, kendilerine molotof kokteyli, havai fişek ve taş atan yaklaşık 100 kişinin saldırısına uğradı. Kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandılar, ancak grup polis araçlarından birini ateşe vermeden önce değil.

Olayda diğer dört polis aracında da maddi hasar meydana geldi.



Lefteris Kyriakou, "araçlarını park ettikten sonra yüzleri kapalı yaklaşık 100 kişi tarafından organize bir şekilde saldırıya uğradıklarını ve araçlara ve polise molotof kokteyli, havai fişek ve havai fişek attıklarını" açıkladı.



Saldırının, Paskalya dönemi öncesinde son günlerde artan polis varlığına ve yapılan kontrollere doğrudan bir yanıt olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.



Paskalya öncesinde "30'dan fazla gencin tutuklandığını" ve söz konusu bölgenin Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üs Bölgesi içinde yer almasına rağmen polisin olayın yarattığı yakın tehlike nedeniyle müdahale ettiğini söyledi.



"Gençlik suçluluğu, çocuklarımızı nasıl kontrol ettiğimiz konusunda hepimizi ilgilendirmesi gereken daha genel bir sorundur" diye ekledi.

Olayla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmamıştır zira göz yaşartıcı gaz kullanıldıktan sonra kalabalık kaçmıştır. Ancak polis olay yerinde yanıcı sıvı içeren iki şişe buldu ve bunları delil olarak aldı.



Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.



Pazar sabahı Kıbrıs Polis Teşkilatı önceki gece meydana gelen olayı kınayarak "Ypsonas'ta görevlerini ifa eden polis meslektaşlarımıza yönelik kabul edilemez saldırıyı" şiddetle kınadığını açıkladı.