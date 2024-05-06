  • BIST 10276.88
  • Altın 2398.482
  • Dolar 32.2398
  • Euro 34.6949
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Polis aracı 100 genç tarafından 'organize saldırıda' kundaklandı

» »
Paskalya Cumartesi gecesi Limasol polis sözcüsü Lefteris Kyriakou'nun "organize bir saldırı" olarak nitelendirdiği olayda bir polis aracı tamamen tahrip edildi.
Polis aracı 100 genç tarafından 'organize saldırıda' kundaklandı

Paskalya Cumartesi gecesi Limasol polis sözcüsü Lefteris Kyriakou'nun "organize bir saldırı" olarak nitelendirdiği olayda bir polis aracı tamamen tahrip edildi.

Araç, polisin ellerinde molotof kokteylleriyle toplanan gençlerle ilgili bir çağrıya yanıt vermesi üzerine ateşe verilmişti.

Olay Limasol bölgesindeki Ypsonas ve Erimi arasındaki yol kenarında meydana gelirken, polise gençlerin yoldan geçen araçlara molotof kokteyli ve havai fişek attığı bilgisi verildi.

Olay yerine gelen çevik kuvvet polisi, kendilerine molotof kokteyli, havai fişek ve taş atan yaklaşık 100 kişinin saldırısına uğradı. Kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandılar, ancak grup polis araçlarından birini ateşe vermeden önce değil.

Olayda diğer dört polis aracında da maddi hasar meydana geldi.

Lefteris Kyriakou, "araçlarını park ettikten sonra yüzleri kapalı yaklaşık 100 kişi tarafından organize bir şekilde saldırıya uğradıklarını ve araçlara ve polise molotof kokteyli, havai fişek ve havai fişek attıklarını" açıkladı.

Saldırının, Paskalya dönemi öncesinde son günlerde artan polis varlığına ve yapılan kontrollere doğrudan bir yanıt olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Paskalya öncesinde "30'dan fazla gencin tutuklandığını" ve söz konusu bölgenin Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üs Bölgesi içinde yer almasına rağmen polisin olayın yarattığı yakın tehlike nedeniyle müdahale ettiğini söyledi.

"Gençlik suçluluğu, çocuklarımızı nasıl kontrol ettiğimiz konusunda hepimizi ilgilendirmesi gereken daha genel bir sorundur" diye ekledi.

Olayla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmamıştır zira göz yaşartıcı gaz kullanıldıktan sonra kalabalık kaçmıştır. Ancak polis olay yerinde yanıcı sıvı içeren iki şişe buldu ve bunları delil olarak aldı.

Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Pazar sabahı Kıbrıs Polis Teşkilatı önceki gece meydana gelen olayı kınayarak "Ypsonas'ta görevlerini ifa eden polis meslektaşlarımıza yönelik kabul edilemez saldırıyı" şiddetle kınadığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs ile Kırgızistan anlaşma imzalayacak27 Nisan 2024 Cumartesi 17:19
  • Güney Kıbrıs ile Kırgızistan anlaşma imzalayacak27 Nisan 2024 Cumartesi 15:46
  • Rum Başsavcı, Sayıştay Başkanını mahkemeye verdi27 Nisan 2024 Cumartesi 14:44
  • Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail arasında önemli iş birliği26 Nisan 2024 Cuma 14:11
  • AB Parlemento seçimleri - Kızılyürek bu kez kazanabilecek mi?25 Nisan 2024 Perşembe 14:07
  • Anastasiades 'iftiracı' gazeteciden 2 milyon Avro tazminat istiyor25 Nisan 2024 Perşembe 14:05
  • Limasol’da sabah başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor24 Nisan 2024 Çarşamba 16:33
  • Hristodulidis, Rum Ulusal Konseyi’ni topluyor24 Nisan 2024 Çarşamba 11:57
  • KKTC’deki taşınmazlarını satan Kıbrıslı Rumlara kredi verilmeyecek24 Nisan 2024 Çarşamba 11:53
  • Hristodulidis, Cuma günü Ulusal Konsey’de Müzakereler ve Türkiye-AB ilişkilerini anlatacak24 Nisan 2024 Çarşamba 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti