Gazimağusa ve Girne'de Uyuşturucu Operasyonları

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU OPERASYONLARI

Gazimağusa Operasyonu: Methamphetamine ve MDMA Ele Geçirildi

25 Nisan 2024 tarihinde Gazimağusa'da gerçekleştirilen operasyonda, M.U. (30 yaşında) ve F.Ü. (23 yaşında) isimli şahısların ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulundu. Operasyonu gerçekleştiren Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşık bir gram ağırlığındaki methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ele geçirdi. Ayrıca, bir adet cam pipo içerisinde methamphetamine türü uyuşturucu madde kalıntısı, toplam 40 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 2 gram ağırlığındaki hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı ve soruşturma detaylı bir şekilde sürdürülüyor.

Girne Operasyonu: Hintkeneviri Bulundu

Aynı tarihte Girne'de gerçekleştirilen operasyonda, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçta şüpheli olarak görülen V.D. (25 yaşında) ve T.S.G. (25 yaşında) isimli şahıslar üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu yapan Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, V.D'nin tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi buldu. Ayrıca araç içerisinde yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeye dair bulgular tespit edildi. Bahse konu şahıslar da tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.