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ARUCAD journal yayında!

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat, tasarım, iletişim, müzik ve sahne sanatları alanlarına odaklanan hakemli akademik bir yayın olan ARUCAD Journal’ın ilk sayısını yayınladı.
ARUCAD journal yayında!

Dijital olarak sunulan yayın, araştırmacılar, akademisyenler ve uygulayıcılar için inovatif bir platform sunmayı amaçlayarak, alanındaki yenilikçi araştırmaları, eleştirel analizleri ve yaratıcı çalışmaları paylaşmak isteyenlere fırsat tanıyor.

 

ARUCAD Journal, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, endüstriyel tasarım, görsel sanatlar, grafik tasarım, reklamcılık, film, fotoğraf, tiyatro, dans ve müzik gibi birçok disiplini kapsayan geniş bir konu yelpazesine odaklanıyor. Yayın, farklı yaratıcı disiplinler arasında işbirliğini teşvik ederek, sanat, tasarım ve iletişim alanları arasındaki karmaşık etkileşimleri yansıtmakta kilit bir rol oynamayı hedefliyor.

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Kültürel faktörlerin teori ve pratik üzerindeki etkisine odaklanarak, akademi ve endüstri profesyonelleri arasında bilgi transferini teşvik etmeyi amaçlayan ARUCAD Journal’ın yılda bir kez yayınlanması planlanıyor. İlk sayısı yayınlanan ARUCAD Journal’ın bu sayısında, araştırma makaleleri, genişletilmiş özetler ve bir video özeti bulunuyor. ARUCAD Journal’ın Genel Yayın Yönetmenliğini ARUCAD İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ehsan Daneshyar üstleniyor.

 

Yayınlar, Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilmekte  ve dergi  online olarak yayınlanmaktadır. Dijital platform üzerinden Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Almanca dillerine çevrilerek okunabilecek.

 

Prof. Dr. Burcu Toker “ARUCAD Journal, ulusal ve uluslararası düzeyde sanat ve tasarım alanındaki akademik tartışmalara katkı sağlayacak”

 

ARUCAD Journal hakkında açıklama yapan Üniversitenin Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker, "Alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan çok güçlü bir yayın kurulu ve bilimsel kurulun desteğiyle yayınlanan dergimizin başarıyla ilerleyeceğini ve Üniversitemizin sanat, tasarım, iletişim ve  sahne sanatları alanlarındaki bilimsel üretkenliği destekleme ve bu alandaki yenilikleri paylaşma misyonunu güçlendireceğine inanıyoruz. Sanat ve tasarımın akademik dünyadaki yeri ve önemini vurgulayarak, bu disiplinlerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan ARUCAD Journal, ulusal ve uluslararası düzeyde sanat ve tasarım alanındaki önemli tartışmalara katkı sağlayacak nitelikteki makaleleriyle, bilgi transferine ve disiplinlerarası işbirliğine katkıda bulunmayı ve araştırmacılar, öğrenciler ve ilgili profesyoneller için kaynak niteliği taşımayı amaçlıyor" ifadelerinde bulundu.

 

Araştırmacılar, https://arucadjournal.com web sitesi üzerinden dergiye erişim sağlayabilir.   

 

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