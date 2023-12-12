ARUCAD ve BOCCHI İşbirliğinde “Sürdürülebilir Sanat” Yarışmasının Sergisi ve Ödül Töreni Gerçekleşti  

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve 70 yıllık tecrübesiyle banyo ve mutfak ürünleri sektöründe lider bir firma olan BOCCHI ile işbirliğinde, öğrencilere yönelik açılan “Sürdürülebilir Sanat” yarışması sonuçlandı. ARUCAD Sanat Galerisi’nde gerçekleşen tören ile kazananlar ödüllerini alırken, katılımcı öğrencilerin eserleri sergilendi.

BOCCHI tarafından endüstriyel olarak üretilen ancak çeşitli nedenlerle hasar görmüş veya kırılmış mutfak ve banyo lavaboları, ARUCAD öğrencilerinin yaratıcılıklarını kullanarak yeniden değerlendirmesi ile iki kurumunun işbirliğinde düzenlenen yarışma kapsamında sanata kazandırıldı. Sanatsal yaratımlarda malzemelerin geri dönüştürülmesi ve yeniden değerlendirilmesi ile “Sıfır Atık” hedefinin önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen “Kırıktan Güzele” adını taşıyan yarışma, ARUCAD öğrencilerinin seramik endüstrisini de yakından deneyimlemesine olanak sağladı. Uzun ve özverili bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan çalışmaların izleyici ile buluştuğu serginin açılışında, yarışma sonucunda kazananların açıklandığı ödül töreni de düzenlendi.

Yarışmanın jüri üyeliğinde bulunan BOCCHI USA Başkanı Akgün Seçkiner, sanatçı Emin Çizenel, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Raif Dimililer, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Martina Callegaro, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak, öğrencilerin çalışmalarını değerlendirdi. Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmada kazanan çalışmaların sahiplerine para ödülü ve başarı belgesi takdim edildi. Yarışmanın birincisi Plastik Sanatlar Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Nina Nazarova, ikincisi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Alika Onarova, üçüncüsü Plastik Sanatlar Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Sevgi Songur oldu. Birinci 1000 Dolar, ikinci 750 Dolar, üçüncü ise 500 Dolar para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca kazanan eserler, ABD’de Las Vegas’ta düzenlenen, prestijli KBIS Ticaret Fuarı 2024'te sergilenerek ARUCAD öğrencilerinin çalışmalarını daha geniş bir izleyici kitlesi önünde tanıtılmasına fırsat sunacak. Sergiden elde edilen gelir, sürdürülebilirliği ve dünya çapında anlamlı projeleri desteklemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren üç ayrı kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağışlanacak.

Sergi açılışında ARUCAD Kurumsal İletişim Koordinatörü Gizem Kaya, işbirliğinin önemini anlattı. ARUCAD’ın kurulduğu yıldan bu yana etik değerlere bağlı, topluma hizmet odaklı ve çevre duyarlılığına sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflerken, eşitlikçi ve yenilikçi bir yüksek öğretim ortamı oluşturmayı amaçlayan da bir Üniversite olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kaya; “Üniversitemiz öğrenci ve öğretim üyelerinin oluşturduğu çeşitlilikle sanat ortamını zenginleştirme konusunda liderlik yapıyor. ARUCAD olarak BOCCHI ile işbirliği yapmaktan, çevre bilincini teşvik ederek genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan "Kırıktan Güzele" yarışmasını düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yarışmanın başarılı bir şekilde tamamlanması için tüm süreçleri destekleyen Üniversitemizin Kurucusu Erbil Arkın’a, BOCCHI USA Başkanı Akgün Seçkiner’e, Mütevelli Heyet Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’a, Rektörümüz Prof. Dr. Asım Vehbi’ye, Tahir Pirgalıoğlu’na, Selen Bedük’e ve tüm jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Sergi açılış akşamında konuşan BOCCHI USA Pazarlama Müdürü Selen Bedük, “Sanatsal ifadenin sınırlarını yeniden tanımlamayı ve küresel amaçlara katkıda bulunmayı hedefleyen bir girişim olan Sürdürülebilir Sanat Yarışmasına öncülük etmek için ARUCAD ile el ele vermekten büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Bu çığır açan girişimde, genç nesli günlük hayatımızı dönüştüren yaratıcı fikirlerin ateşlediğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. ARUCAD'a, sanatı beslemeye ve yenilikçi ifadeler için bir platform oluşturmaya olan bağlılıkları için de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bedük’ün konuşmasının ardından BOCCHI USA Başkanı Akgün Seçkiner, yarışmaya katılan öğrencilere ve bu işbirliğinde emeği geçen ARUCAD akademisyenleri, çalışanları ve jüri üyelerine teşekkürlerini sunduktan sonra sözlerine yarışmanın ana teması olan sürdürebilirliğe vurgu yaparak devam etti. Seçkiner, “Günümüz dünyasında sürdürebilirlik ve çevre bilinci her kurumsal ve büyük şirketin zorunluluğu olmalıdır. Bunun yanı sıra sürdürebilirlik ve sanat yanyana gelmeli ve şirketler bu işbirliklerine öncelik vermelidir. Bu nedenle buna öncülük eden firmamız BOCCHI adına ARUCAD ile başlattığımız bu işbirliğiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Konuşmasında özellikle katılımcı öğrencilere seslenen ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, “Her şeyden önce bu işbirliğinden dolayı yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederim. Sizin değerli yeteneklerinize bu küçük Adamızın ihtiyacı olduğunu bilmenizi isterim. Çalışmaya ve daha fazla üretmeye devam edin. Ünlü olduğunuzda da bizleri unutmayın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi tarafından takdim edildi ve ARUCAD Ailesinin katıldığı kokteyl ile gece son buldu.