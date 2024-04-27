  • BIST 9915.62
  • Altın 2440.177
  • Dolar 32.4575
  • Euro 34.7559
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

Fitch Ratings: Türkiye'deki enflasyonda ciddi düşüş bekliyoruz

»
Fitch Ratings, Türkiye'de seçim sonrası öngörülen mali sıkılaşmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceğini ve bu durumun enflasyonun düşmesini, cari açığın azalmasını ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyebileceğini belirtti
Fitch Ratings: Türkiye'deki enflasyonda ciddi düşüş bekliyoruz

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de seçim sonrası mali duruşta beklenen sıkılaşmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceği kaydedildi.

Politika tutarlılığındaki bu iyileşmenin sürdürülmesinin daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, bunun da Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, yerel seçimler öncesinde kamu harcamalarının bütçe açığının büyümesine neden olduğu belirtilerek, ilk çeyrekteki merkezi bütçe açığının ilk çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5,2'sine ulaştığının tahmin edildiği aktarıldı.

Faiz dışı açığın da GSYH'nin yüzde 2,6'sı olduğunun öngörüldüğü belirtilen açıklamada, maliye politikasının ilk çeyrekte yurt içi talebin dirençli olmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, özellikle depremin yeniden inşasıyla ilgisi olmayan harcamalardaki büyümeyi yavaşlatarak yılın geri kalanında mali açığı azaltmasının beklendiği bildirildi.

Yeni gelir artırıcı önlemlerin olası enflasyonist etkileri dikkate alacak şekilde tasarlanmasının muhtemel olduğuna değinilen açıklamada, muhalefetin yerel seçimlerdeki başarısının mali düzenlemelerin hızını, büyüklüğünü ve alanlarını etkileyebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kamu maliyesinin; düşük borç seviyeleri, güçlü bir gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşulları göz önüne alındığında, emsallerine göre kredi gücü olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, kamu maliyesinin, kur riski, yüksek faiz ve enflasyona maruz kaldığı da anlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mehmet Şimşek’ten CNN International’da net mesaj: Enflasyon düşecek24 Nisan 2024 Çarşamba 16:36
  • Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu24 Nisan 2024 Çarşamba 15:09
  • Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak’a gidiyor22 Nisan 2024 Pazartesi 08:55
  • Türkiye enflasyonda dünya dördüncüsü: Enflasyon tüm Afrika ülkelerinde Türkiye’den düşük21 Nisan 2024 Pazar 14:51
  • Erdoğan ve Hamas lideri Haniye, Dolmabahçe'de görüştü20 Nisan 2024 Cumartesi 15:55
  • IMF'ten Mehmet Şimşek'in ekonomi programına destek: Biz de bunu tavsiye ederdik20 Nisan 2024 Cumartesi 14:50
  • Türk bilim insanları beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit etti18 Nisan 2024 Perşembe 18:23
  • AB Zirvesi'nde Türkiye bildirisi açıklandı: Stratejik çıkar ve Kıbrıs vurgusu18 Nisan 2024 Perşembe 13:45
  • Prof. Dr. Naci Görür’den halkı tedirgin ettiği yorumlarına sert tepki: Ne kafası bunlar!18 Nisan 2024 Perşembe 08:55
  • Türkiye’de asgari ücrete ara zam yapılmayacak...17 Nisan 2024 Çarşamba 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti