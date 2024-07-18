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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre TFF'nin yeni başkanı seçildi
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre TFF'nin yeni başkanı seçildi.

Ankara’daki JW Marriott Hotel’de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Seçimde toplam 321 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Seçimde Büyükekşi ve eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarıştı.

Seçimi Hacıosmanoğlu kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İbrahim Hacıosmanoğlu 134, Mehmet Büyükekşi’yse 129 oy aldı. Böylece TFF’nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu oldu.

Seçim öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Sonuç ne olursa olsun bu seçim bizim için yok hükmünde” demişti, konuşmasında Büyükekşi’ye yüklenmişti.

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