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FETÖ soruşturmalarında el koyulan ve TMSF'ye devredilen 643 şirket eski sahiplerine iade edildi

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Karteks, Uğur Soğutma, Fi Yapı gibi şirketler eski sahiplerine iade edildi
FETÖ soruşturmalarında el koyulan ve TMSF'ye devredilen 643 şirket eski sahiplerine iade edildi

Ekonomim gazetesi yazarı Vahap Munyar, FETÖ soruşturmalarında el koyulan ve TMSF'ye devredilen 643 şirketin eski sahiplerine iade edildiğini yazdı.

Vahap Munyar, bugünkü yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde çarpıcı bir yazıya imza attı. Munyar, TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’a darbe girişiminde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar kapsamında "kayyımlık" görevi Fon’a devredilen şirketlerle ilgili son durumu sordu.

Yazıdan satır başları şu şekilde;

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY’ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 1371 şirketin “kayyımlık” görevi Fon’a devredilmiştir.

Hali hazırda Fon, Türkiye’nin 32 ilinden toplam 994 şirkette kayyım olarak görev yapıyor. Ayrıca Fon, 82 şirkete “pay kayyımı”, 93 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım olarak atanmış bulunuyor.

Fon’un “hakimlik” ve mahkeme kararlarıyla kayyım olarak atandığı şirketlerden bugüne kadar 643 şirketin kayyımlık kararı yine mahkemeler/hakimlerce tamamen kaldırıldı.

Eski sahiplerine iade edilen şirketler arasında Adana’da Karteks Tekstil, Nazilli’de Uğur Soğutma, Gaziantep’te Hasırcı Tekstil, Işık Ahşap, İstanbul’da Fi Yapı İnşaat, Muğla’da Çobanlar Mermer, Samsun’da Tozlu Tekstil yer alıyor."

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