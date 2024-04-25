ARUCAD Kariyer Günleri Moda Tasarımcısı Zerrin Akıncı'nın Katılımıyla Başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kariyer Günleri, moda dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Zerrin Akıncı'nın konuşmasıyla başladı

Akıncı, kendi tasarım markası "Made by ZA"nın kuruluşundan ve kariyer yolculuğundan bahsetti.

ARUCAD Kariyer ve Mezunlar Ofisinin organize ettiği Kariyer Günleri kapsamında davet alan Moda Tasarımcısı Zerrin Akıncı, kendi tasarım markası "Made by ZA"dan bahsederek, 10 yıldır kadınlar için güçlü ve zarif moda tasarımları ürettiklerini ve hızlı moda akımına karşı üretim yaptıklarını vurguladı. Akıncı, çocukluktan beri moda tasarımına duyduğu tutkuyu ve 26 yaşında bu alana yönelme kararı alıp Amerika'ya taşınarak bu alanda eğitim aldığını anlattı.

Kuzey Kıbrıs'ta moda tasarımının giderek daha erişilebilir olduğunu ve internetin yaygınlaşmasıyla global markalara ulaşmanın mümkün hale geldiğini belirten Akıncı, genç tasarımcılara iş hayatına katılmalarını ve yanlarında çalıştıkları tasarımcılardan öğrenebilecekleri çok şey olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Zerrin Akıncı, ARUCAD öğrencilerine iş hayatına aktif bir şekilde katılmalarını önerdi. Akıncı “Size bir kapı kapanıyorsa, kapıları çalmaya devam edin ve hiç bir zaman vazgeçmeyin” ifadelerinde bulundu.

ARUCAD Kariyer Günleri, Kreatif Direktör ve Multidisipliner Sanatçı Umay Yılmaz Kutay ve Mimar Desen Çizenel’in katılımları ile devam edecek.