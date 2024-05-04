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Hız, alkol, telefon, kemer... Trafikte yine işlenmedik suç kalmadı

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Ülke genelinde trafikte polis tarafından denetimler hız kesmeden devam ediyor. Dün yapılan denetimlerde 1 sürücü tutuklanırken, 34 araç ise trafikten men edildi.
Hız, alkol, telefon, kemer... Trafikte yine işlenmedik suç kalmadı

03.05.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,026 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 471 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 34 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

332’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak

2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak ve

61’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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