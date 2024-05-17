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Girne ve İskele'nin bazı bölgelerine bugün elektrik verilemeyecek

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Girne ve İskele'nin bazı bölgelerinde bugün bir süre elektrik kesintisi olacak.
Girne ve İskele'nin bazı bölgelerine bugün elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne ve İskele'de elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-13.00 arasında Davutköy, Karaağaç, Golf Sahası ve civarında elektrik kesilecek.

İskele bölgesinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 9.00 – 12.00 arası Drn sitesi, Boğaz Lemar ve Arkın İskele Hotel civarına 3 saat elektrik verilemeyecek.

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