Girne ve İskele'nin bazı bölgelerine bugün elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne ve İskele'de elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-13.00 arasında Davutköy, Karaağaç, Golf Sahası ve civarında elektrik kesilecek.
İskele bölgesinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 9.00 – 12.00 arası Drn sitesi, Boğaz Lemar ve Arkın İskele Hotel civarına 3 saat elektrik verilemeyecek.
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