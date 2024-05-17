Çin'de "zenginliği gösteren" sosyal medya paylaşımlarına yasak

Çinli sosyal medya şirketleri, "kişisel zenginliği ve finansal savurganlığı" gösteren gönderileri hedef alarak kullanıcı içeriğine yönelik yeni bir girişim başlattı.



Çevrim içi olarak yayınlanan bir açıklamada Çin'in en ünlü sosyal medya platformlarından Weibo, "zenginliği gösteren ve paraya tapan" içerik de dahil olmak üzere "istenmeyen değer odaklı içerik" üzerinde özel yönetim çalışması yürütüldüğünü açıkladı.



Açıklamada lüks arabaları ve pahalı mülkleri gösteren gönderilerin kaldırıldığı belirtildi. Zenginlik ve zengin olmanın getirdiği özgürlükle övünen gönderiler de kaldırıldı.



Tencent, Douyin ve Xiaohongshu'nun da aralarında bulunduğu Çin'de çok ünlü olan diğer sosyal medya şirketleri de benzer açıklamalar yayınladı.



Weibo'nun açıklamasında, bu kararın Çin'in "uygar, sağlıklı ve uyumlu bir sosyal ortam" yaratma kampanyasının bir parçası olduğu belirtildi.



Kullanıcılar bu tarz içerikler yerine platformda yüksek kaliteli, doğru ve pozitif değer odaklı içerik oluşturmaya veya paylaşmaya teşvik ediliyor.



Douyin, 1 Mayıs'tan 7 Mayıs'a kadar altı gün içerisinde 4 bin 701 mesajın ve 11 hesabın kaldırıldığını söyledi. Çin medya kuruluşu The Cover'a göre Xiaohongshu, son iki hafta içinde 4 bin273 "yasa dışı" paylaşımı temizlediğini ve 383 hesabı kapattığını, Weibo ise bin 100'den fazla içeriği kaldırdığını söyledi.



Sosyal medya platformlarının katı yaklaşımı, Çinli yetkililerin 2016'da başlayan "internet kültürel ortamını arındırma" yönünde ülke çapındaki kampanyasının bir parçası gibi görünüyor.



Çin Komünist Partisi'nin “ortak refah” elde etme çabalarına rağmen zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum artıyor.



İktidardaki Çin Komünist Partisinin kabul edilemez olarak nitelendirdiği sosyal davranışlara yönelik politikalar ve baskılar gerçek hayatta da görüldü.



Eylül 2023'te Pekin, "ulusal duyguları inciten" yorumları, kıyafetleri ve sembolleri yasaklayacak şekilde yasaları değiştirdi.