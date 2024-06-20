Putin'in Kuzey Kore'den sonra Vietnam'ı ziyaret etmesi ne anlama geliyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pyongyang'dan sonra güçlü tarihi bağları olan Hanoi ile stratejik ortalığı derinleştirme kapsamında iki gün sürecek Vietnam ziyaretini gerçekleştiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Asya turunun ikinci durağı olarak Perşembe günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye gelerek mevkidaşı To Lam ile görüşmesinde iki ülke arasında stratejik ortalığın geliştirileceğini işaret etti.

Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşen Vietnam ayağı, Rusya'nın bu bölgede hâlâ sahip olduğu diplomatik desteğin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Kuzey Kore lideri ile Çarşamba günü imzaladığı "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"yla bölgede askeri ittifakı güçlendirmeye yönelik adımlar atan Rus lider, Batılı ülkelerin karşısında kendisini giderek daha etkili bir "jeopolitik güç" olarak konumlandırmaya çalışıyor.

Putin, Vietnam Başkanlık Sarayı önünde Rus ve Vietnam bayraklarını sallayan okul çocukları tarafından karşılandı. Vietnam'ın yeni Devlet Başkanı To Lam ile el sıkıştıktan sonra ikili görüşmeler başladı. Rus liderin daha sonra Vietnam'ın en güçlü siyasetçisi olan Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve diğer yetkililerle de görüşmesi planlanıyor.

Putin, görüşme öncesi basına verdiği demeçte "Vietnam'la kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, önceliklerimiz arasında bulunuyor." diyerek iki ülke arasında dostluk anlaşmasının 30 yıl önce imzalandığını belirtti.

To Lam, "Rusya'yı Vietnam'ın dış siyasetinin önceliklerinden biri olarak görüyoruz" diyerek stratejik ortaklığın derinleşmesi konusunda konuşulacağını söyledi.

ABD'den Putin'in Vietnam ziyaretine tepki

Reuters'ın aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "teşvik etmesine bir zemin hazırladığı" için eleştirdi.

Putin'in Vietnam ziyareti ABD'nin geçen hafta Moskova'ya daha fazla yaptırım uygulaması ve Batılı ülkelerin, G7 zirvesinde Kiev için 50 milyar dolarlık bir krediyi kabul etmesinin ardından geldi. Ziyaret aynı zamanda geçen hafta sonu İsviçre'de yapılan Ukrayna barış zirvesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Putin'den Vietnam'a teşekkür

Putin, Vietnam ziyareti öncesinde Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin resmi yayın organı "Nyan Zan" için yazığı makalede Rusya-Ukrayna krizinden dengeli tutumu için Vietnam'a teşekkür etti.

"Rusya ve Vietnam: Zamanla sınanmış dostluk" başlıklı makalede, “Vietnamlı dostlarımıza, Ukrayna krizine ilişkin dengeli tutumları ve bu krizi barışçıl bir şekilde çözmenin reel yollarının aranmasına katkıda bulunma arzuları için minnettarız. Bütün bunlar ilişkilerimizin ruhu ve doğasıyla tamamen uyumlu” denildi.

Neden Vietnam?

Vietnam, bölgedeki jeopolitik denge açısından önemli bir ülke.

Rusya, Güneydoğu Asya ülkesinin en büyük askeri teçhizat tedarikçisi. Rus petrol arama teknolojileri, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde ülkenin egemenliğini korunmasına yardımcı olmaktadır.

Hanoi ve Moskova yönetimleri, 1950'den bu yana diplomatik ilişkilere sahip ve bu yıl, Vietnam ile Rusya arasında "dostluk ilişkileri" kuran anlaşmanın 30. yılı kutlanacak.

Bu uzun soluklu ilişkinin ve etkisinin kanıtları, Sovyet tarzı apartman bloklarının artık gökdelenlerin gölgesinde kaldığı ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in bir heykelinin bulunduğu başkentte ve birçok şehirde hala görülebiliyor. Komünist Parti şefi Trong da dahil olmak üzere Vietnam'daki üst düzey parti liderlerinin çoğu Sovyet üniversitelerinde eğitim gördü.