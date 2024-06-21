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Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayram yasağı

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DU Tacikistan'da başörtüsü kullanılmasını ve dini bayramların kutlanmasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. Yasaya uyulmaması durumunda bireylere ve kurumlara yüksek miktarlarda para cezası verilebilecek.
Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayram yasağı

Çoğunluğu Müslüman olan Tacikistan'da parlamentonun üst kanadı Milli Meclis, 19 Haziran'da başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Yasa çerçevesinde ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da yasaklandı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından 8 Haziran'da kabul edilen yasa tasarısı, dün Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yasa, “milli değerlerin korunması amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlere ait kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapmasını" yasaklıyor.

 

YASAĞA UYULMAZSA PARA CEZASI VERİLECEK

Yasaya uyulmaması durumunda bireylere 740 dolar, kurumlara ise 5 bin 400 dolara kadar para cezası verilmesi öngörülürken, hükümet yetkililerine 3 bin 700 dolar, dini otoritelere ise 5 bin 60 dolar civarında para cezası verilebilecek.

Tacikistan'da başörtüsüne yönelik baskı 2007'de başlamış, bazı kıyafetler okullarda yasaklanmış, daha sonra kural tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

376 SAYFALIK KIYAFET KILAVUZU

Tacikistanlı yetkililer, 2017'de kadınları Tacik kıyafetleri giymeye çağırmış, 2018'de önerilen kıyafetler hakkında 376 sayfalık bir kılavuz yayınlanmıştı.

Tacikistan sakal uzatmayı da gayri resmi olarak yasaklamış ve binlerce kişinin sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği bildirilmişti.

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