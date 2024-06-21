Dini değerlere hakaret etmek Pakistan’da çok hassas bir konu, bu konudaki suçlamalar kalabalıkların direkt şiddete başvurmasına yol açabiliyor.

Mayıs ayında Punjab bölgesinde bir Hristiyan Kuran yaktığı gerekçesiyle kalabalık tarafından linç edilmişti, Haziran ayında aldığı yaralar yüzünden hayatını kaybetti.

Yine aynı bölgede Şubat 2023’te bir Müslüman da kutsal kitaba saygısızlık ettiği sebebiyle dövülerek öldürülmüştü.