Zelenskiy'nin Danışmanı, Rusya liderinin ifadeleriyle Ukrayna'nın savaşı bitirmek için koşulları arasında bir uzlaşı bulmanın mümkün olmadığını açıkladı.

Rusya, Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak etmesine rağmen, bunların hiçbirini şu anda tam olarak işgal etmiş durumda değil.

Son dönemde Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmeye hazır olduğu yönünde farklı haberler Batılı medya kuruluşlarında yer almıştı.

Reuters haber ajansı Şubat ayında Putin'in ateşkes teklifinin ABD tarafından reddedildiğini yazmıştı.

Ajans Mayıs ayında Rus üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde Putin'in Ukrayna cephesinde o güne kadar elde ettiği kazanımlarla savaşı durdurmaya hazır olduğunu yazmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki kontrolünü asla kabul etmeyeceğini söylemişti.

Putin olası görüşmelerin Zelenskiy'nin görev süresinin Mayıs ayında sona ermesi nedeniyle Ukrayna Parlamentosu Sözcüsü ile gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Putin'den G7'nin dondurulan Rus varlıkları anlaşmasına tepki: 'Hırsızlık hırsızlıktır'

Rusya-Ukrayna savaşı İtalya'daki G7 zirvesinin ana gündem maddelerinden biri oldu.

G7 liderleri, Perşembe günü dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlamak üzere anlaştı.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından AB'nin ve G7 ülkelerinin dondurduğu Rus varlıklarının değeri 325 milyar dolara yaklaşmıştı. Varlıklar yılda yaklaşık 3 milyar dolar faiz üretiyor.

G7 planına göre, bu 3 milyar dolar, Ukrayna için uluslararası piyasalardan alınan 50 milyar dolarlık kredinin yıllık faizini ödemek için kullanılacak.

Putin Cuma günkü konuşmasında bu konuya da değindi. Rus lider Batılı liderlerin mal varlıklarının dondurulmasına yönelik "bir çeşit yasal dayanak" bulmaya çalıştıklarını, "ancak tüm hilelere rağmen hırsızlığın hala hırsızlık olduğunu ve cezasız kalmayacağını" söyledi.

Putin, Moskova'nın gördüğü muamelenin ileride "herkesin" varlık dondurma cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini kanıtı olduğunu ileri sürdü.

Zirvede Ukrayna ve ABD arasında 10 yıllık ikili güvenlik anlaşması da imzalandı.

Anlaşma, ABD'nin Ukrayna'ya askeri ve eğitim yardımda bulunmasını öngörüyor ancak Washington, müttefiki adına savaşmak üzere asker gönderme taahhüdünde bulunmuyor.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 grubu ülkeler, Rus güçlerine karşı savaşan Ukrayna'nın önemli mali ve askeri destekçileri arasında yer aldı.